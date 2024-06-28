Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему переговоры с Киевом сегодня вряд ли возможны
Он указал, что бандеровская идеология на Украине, став монопольно доминирующей, фактически превратилась в религию.
"Ведь не зря же Бандеру там именуют "святым". Отсюда, кстати говоря, ненависть к каноническим конфессиям — они воспринимаются как конкуренты за сознание верующих. Поэтому переговоры сегодня с Киевом вряд ли возможны. Любое предложение, которое не будет вписано в их новые религиозные постулаты, типа "нацiя понад усе", просто не будет рассматриваться под предлогом богохульства", - объяснил Выдрин.
Он добавил, что религиозное сознание вообще невозможно изменить логикой.
"Можно только изменить характер бытия, порождающий этот тип сознания…",- отметил политолог.
Подробнее о мирных идеях по Украине — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.