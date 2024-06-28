Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055870858.html
Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом
Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом - 28.06.2024 Украина.ру
Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему переговоры с Киевом сегодня вряд ли возможны
2024-06-28T03:40
2024-06-28T03:40
новости
киев
украина
дмитрий выдрин
мир
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
Он указал, что бандеровская идеология на Украине, став монопольно доминирующей, фактически превратилась в религию.Он добавил, что религиозное сознание вообще невозможно изменить логикой."Можно только изменить характер бытия, порождающий этот тип сознания…",- отметил политолог.Подробнее о мирных идеях по Украине — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, дмитрий выдрин, мир, религия
Новости, Киев, Украина, Дмитрий Выдрин, мир, Религия

Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом

03:40 28.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему переговоры с Киевом сегодня вряд ли возможны
Он указал, что бандеровская идеология на Украине, став монопольно доминирующей, фактически превратилась в религию.
"Ведь не зря же Бандеру там именуют "святым". Отсюда, кстати говоря, ненависть к каноническим конфессиям — они воспринимаются как конкуренты за сознание верующих. Поэтому переговоры сегодня с Киевом вряд ли возможны. Любое предложение, которое не будет вписано в их новые религиозные постулаты, типа "нацiя понад усе", просто не будет рассматриваться под предлогом богохульства", - объяснил Выдрин.
Он добавил, что религиозное сознание вообще невозможно изменить логикой.
"Можно только изменить характер бытия, порождающий этот тип сознания…",- отметил политолог.
Подробнее о мирных идеях по Украине — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаДмитрий ВыдринмирРелигия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:03"За власть да": политолог сравнил Макрона с Инстасамкой
03:40Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом
03:23РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов
03:00Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной
19:30Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе
18:20Зеленский хочет мира, но неискренне. Итоги 27 июня на Украине
17:57Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ
17:41Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов
17:34Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
17:04Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года
17:00Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский
16:40Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
16:25700 км трибалтийских тигров. Прибалтика и Польша поняли, что коррупция – это прибыльно
16:10Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
16:05"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет
16:02Украина мракобесная: зачем Зеленскому боевые маги, а ВСУ - реинкарнация в Европе
15:44Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море
15:34Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
15:25НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
14:51В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
Лента новостейМолния