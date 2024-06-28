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Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом

Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом - 28.06.2024 Украина.ру

Выдрин объяснил невозможность переговоров с Киевом

Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему переговоры с Киевом сегодня вряд ли возможны

2024-06-28T03:40

2024-06-28T03:40

2024-06-28T03:40

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Он указал, что бандеровская идеология на Украине, став монопольно доминирующей, фактически превратилась в религию.Он добавил, что религиозное сознание вообще невозможно изменить логикой."Можно только изменить характер бытия, порождающий этот тип сознания…",- отметил политолог.Подробнее о мирных идеях по Украине — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, украина, дмитрий выдрин, мир, религия