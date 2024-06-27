"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре - 27.06.2024 Украина.ру
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"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре - 27.06.2024 Украина.ру
"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
В Угледаре полно шахтных стволов, а ответвления от них противник превратил в склады с боеприпасами и горючем, пункты временной дислокации личного состава и места хранения техники. Достать их оттуда может только ФАБ-3000. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
2024-06-27T06:00
2024-06-27T06:00
угледар
россия
донецкая народная республика
ян гагин
всу
фронт
авдеевка
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По его словам, эти шахты были построены еще при Советском Союзе. Никакой ценности для киевского режима они не представляют. Но их уничтожение позволит ВС РФ выпилить целую группировку вражеских войск. На это способна авиабомба ФАБ-3000.Сегодня у ВСУ имеются различные укрепрайоны, так как за 8 лет этому вопросу киевский режим уделял достаточно много внимания.Как отмечал советник главы ДНР Ян Гагин, за 8 лет противник подготовил основательную эшелонированную оборону: фортификации возводились по всем правилам военной науки и с определенными хитростями.ВСУ буквально заливали бетоном свои окопы и блиндажи. Местные жители на оккупированных Киевом территориях рассказывали, что бетоновозки приезжали одна за другой.Гагин также отметил, что однажды российские бойцы взяли укрепрайон, в котором в землю полностью был закопан целый вагон-теплушка.“А сверху - еще полтора метра бетона, потом сантиметров 50 стали, и снова - полтора метра бетона. В результате получился бункер, способный выдержать прямое попадание снаряда из самоходки. И от такого бункера в разные стороны идут подземные коммуникации на 30-40 метров, так что противник может неожиданно появиться на другом конце укреплений”, - вспоминает советник главы ДНР.Кстати, один из мощнейших укрепрайонов ВСУ находился в Авдеевке. Однако российская армия полностью зачистила главную "фортецию" донбасского пояса обороны ВСУ, которая строилась и укреплялась восемь лет.Способны ли "Калибры" и "Кинжалы" пробить укрепления ВСУ, вы можете узнать в полной версии интервью военкора Евгения Линина: “У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США”.
угледар
россия
донецкая народная республика
авдеевка
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угледар, россия, донецкая народная республика, ян гагин, всу, фронт, авдеевка
Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, ВСУ, фронт, Авдеевка

"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре

06:00 27.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУОкопы ВСУ
Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Угледаре полно шахтных стволов, а ответвления от них противник превратил в склады с боеприпасами и горючем, пункты временной дислокации личного состава и места хранения техники. Достать их оттуда может только ФАБ-3000. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
По его словам, эти шахты были построены еще при Советском Союзе. Никакой ценности для киевского режима они не представляют. Но их уничтожение позволит ВС РФ выпилить целую группировку вражеских войск. На это способна авиабомба ФАБ-3000.
Сегодня у ВСУ имеются различные укрепрайоны, так как за 8 лет этому вопросу киевский режим уделял достаточно много внимания.
Как отмечал советник главы ДНР Ян Гагин, за 8 лет противник подготовил основательную эшелонированную оборону: фортификации возводились по всем правилам военной науки и с определенными хитростями.
ВСУ буквально заливали бетоном свои окопы и блиндажи. Местные жители на оккупированных Киевом территориях рассказывали, что бетоновозки приезжали одна за другой.
Гагин также отметил, что однажды российские бойцы взяли укрепрайон, в котором в землю полностью был закопан целый вагон-теплушка.
А сверху - еще полтора метра бетона, потом сантиметров 50 стали, и снова - полтора метра бетона. В результате получился бункер, способный выдержать прямое попадание снаряда из самоходки. И от такого бункера в разные стороны идут подземные коммуникации на 30-40 метров, так что противник может неожиданно появиться на другом конце укреплений”, - вспоминает советник главы ДНР.
Кстати, один из мощнейших укрепрайонов ВСУ находился в Авдеевке. Однако российская армия полностью зачистила главную "фортецию" донбасского пояса обороны ВСУ, которая строилась и укреплялась восемь лет.
Способны ли "Калибры" и "Кинжалы" пробить укрепления ВСУ, вы можете узнать в полной версии интервью военкора Евгения Линина: “У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США”.
 
УгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВСУфронтАвдеевка
 
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