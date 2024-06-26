https://ukraina.ru/20240626/1055849302.html

Гетман Самойлович: борьба с Молдавией за Правобережье Днепра и "зона безопасности" на Украине

Гетман Самойлович: борьба с Молдавией за Правобережье Днепра и "зона безопасности" на Украине - 26.06.2024 Украина.ру

Гетман Самойлович: борьба с Молдавией за Правобережье Днепра и "зона безопасности" на Украине

26 июня 1672 года главой Запорожского войска был избран Иван Самойлович. Как и его предшественники Самойлович стремился подчинить гетманской власти оба берега Днепра, однако реальным результатом его правления стало создание зоны "безопасности" вдоль границ России на Правобережье

2024-06-26T16:00

2024-06-26T16:00

2024-06-26T16:00

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Именно благодаря настойчивости Самойловича условие создания такой зоны долгое время находилось в центре дипломатических дебатов вокруг Бахчисарайского договора с Османской империей, а за тем вошло в Вечный мир с Польшей.В январе 1681 года по составленному в Бахчисарае тексту перемирия России с Турцией и Крымом государственная граница устанавливалась по реке Днепр с признанием за Москвой правобережных Киева и Запорожской Сечи. Ещё одним важным условием являлся запрет восстанавливать старые города и строить новые на землях между Бугом и Днепром, а также принимать на них переселенцев из царской державы.Фактически, как полагает кандидат исторических наук Кирилл Кочегаров, это значило "превращение указанных земель в незаселённую нейтральную зону".Однако при подписании договора султаном положение о буферной зоне из документа исчезло. Вместо этого появился обоюдный запрет на строительство городов по обоим берегам Днепра. Царские послы выразили протест, но утверждённый османской стороной документ приняли.Последующие попытки Москвы скорректировать договор в пользу изначального текста Портой и Крымским ханством были отвергнуты. Более того, в июне 1681 года путём административной реформы они попытались окончательно закрыть этот вопрос.Османские владения между Днепром и Днестром передавались под власть господаря Молдавии, находившейся в вассальной зависимости от Турции. Теперь именно господарь Георгий Дука должен был определить нового правобережного гетмана. А поскольку Молдавия формально не являлась участником Бахчисарайского мира, она не обязана была его соблюдать.Левобережный гетман Самойлович доносил царскому правительству, что уже осенью 1681 года "владетель волоской починил и посажал от себя на той стороне в пустых городах, в Чигирине, в Каневе, в Умони, в Торговице и иных мелких осталцов той стороны полковников".В отличие от Молдавии с Правобережной Украины Дука не должен был выплачивать дань османам. Это позволило ввести в новом владении господаря льготный налоговый режим. На его основе новые власти Правобережья пытались стимулировать приток населения.Рассчёт делался на беженцев, укрывшихся на левом берегу Днепра от военных столкновений 1670-х годов, а также на переселенцев из Молдавии. В былой гетманской столице Чигирине, к примеру, в 1683 году фиксировалась молдавская община в 200 человек. Переселенцы получали жалование от господаря.Самойлович стал инициатором энергичных мер по воспрепятствованию переходов малороссиян на османско-молдавскую часть Украины. По его представлению царские власти распорядились агитаторов переселения задерживать, а для предотвращения эмиграции расположить на границах малороссийских и слободских полков "заставы крепкие". Увеличилась численность гарнизона пограничного Переяславля.В самом же Запорожском войске были оглашены универсалы Самойловича, запрещавшие "под жестокой казнию" уходить за Днепр. Казакам разрешалось отправляться туда за дровами и на промыслы лишь с разрешения старшины.Вопреки предложениям московских чиновников гетман отказывался урезать содержание своего наёмного войска, поскольку в таком случае потерявшие службу казаки уйдут на Правобережье.Самойлович неоднократно заявлял своё недовольство крымскому хану и молдавскому господарю тем, что те "разрушают мирные договоры" и дозволяют восстанавливать города на правом берегу. При этом гетман упрекал молдавского коллегу тем, что тот зовёт христиан "не под православных монархов". В связи с этим Самойлович напоминал о судьбе вырезанного османами в 1674 году населения Умани и Ладыжина.После ратификации окончательного текста Бахчисарайского договора в 1682 году уже господарь Дука перешёл в спорном вопросе к наступательной тактике. Он стал требовать снятия запрета на репатриацию выходцев из правобережных полков.А в 1683 году администрация Самойловича столкнулась с гораздо более агрессивными действиями правобережных оппонентов, чтобы стимулировать отток населения за Днепр. В Малороссию, а также в слободские полки засылались так называемые "зажигальщики". Они занимались поджогами, чтобы у лишившихся жилищ семей переселенцев с Правого берега не оставалось иной альтернативы кроме как вернуться на родину.В мае была нейтрализована такая группа "диверсантов" участники которой и раскрыли свою связь с подчинёнными Дуки. Группа формировалась чигиринским полковником и маскировалась под бригаду мастеров, делавших телеги и колёса. Пожары они должны были организовывать тайно, "завернув в полотно уголь с огнём, положит под стену" либо "в солому".Начали они свою деятельность в Сумах, а далее через Лебедин им следовало идти в Ахтырку и Харьков. Однако в Лебедине двое из восьми поджигателей были пойманы после чего отряд разбежался.Задержанных отправили для следствия в Курск, а после под надзор гетмана Самойловича. На основе их показаний о восстановлении Чигирина и Ладыжина было составлено требование к хану писать к султану, чтобы он распорядился вновь построенные поселения снести, а людей оттуда – "свести".Москва настаивала на наказании организаторов поджогов и возмещении убытков. Гетман же издал универсалы о "крепком бережении от тех зажигальщиков"Однако осенью 1683 года спор по поводу буферной зоны на Правобережье Днепра сами собой прекратился. Османская армия в составе которой было войско господаря Дуки потерпела поражение под Веной. Казаки подняли антиосманское восстание, чем воспользовались поляки, восстановившие свою власть над междуречьем Днепра и Днестра.А через три года Россия и Речь Посполитая заключили Вечный мир, по условиям которого вдоль Западного побережья Днепра к югу от Киева создавалась незаселённая зона "безопасности".Самойлович пережил это событие в качестве запорожского гетмана на один год. В 1687 году он, главным образом – стараниями Мазепы, был обвинён генеральной старшиной и несколькими полковниками в желании отделиться от Российского государства. Московские власти поверили этому доносу, гетмана сослали в Тобольск. Там он и скончался в 1690 году.Важно отметить, что обсуждение вопроса о соблюдении режима безопасности на правом берегу Днепра происходило в основном по инициативе Самойловича. Царское правительство действовало как правило в ответ на его жалобы и предложения.Конечно же в основе такой активности гетмана лежали меркантильные соображения. Он не хотел терять податное население, а кроме того малолюдность правого берега позволяла Левобережью активнее пользоваться его экономическими ресурсами.Тем не менее в вопросе создания буферной зоны цели гетмана Самойловича совпадали с объективными интересами Российского государства.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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