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Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться
Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться - 25.06.2024 Украина.ру
Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться
Соединенные Штаты пойдут на какие-либо договоренности, если будут чувствовать от противоположной стороны какую-либо угрозу для себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политтехнолог Евгений Ющук
2024-06-25T04:30
2024-06-25T04:30
2024-06-25T04:30
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евгений ющук
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Красивые дипломатические заявления — это "трескотня", заявил Ющук. Если ты на самом деле хочешь с кем-то договориться, ты должен или предложить ему нечто очень ценное, или объяснить ему, что он может потерять нечто очень ценное, пояснил эксперт. В 1990-е годы сосуществовали бандитские группировки, которые ненавидели друг друга и поубивали бы друг друга при условии, что они это смогут сделать, напомнил он.По его словам, поэтому бандитские группировки находились в состоянии вооруженного паритета. Как только этот паритет ломался, начиналась криминальная война, по итогам которой они опять устанавливали балансы.Если ты можешь причинить вред США, они будут с тобой договариваться. Если не можешь — не будут. Зачем им это надо? У них и так все нормально, подытожил аналитик. Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, евгений ющук, россия, бандиты
Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться
Соединенные Штаты пойдут на какие-либо договоренности, если будут чувствовать от противоположной стороны какую-либо угрозу для себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политтехнолог Евгений Ющук
Красивые дипломатические заявления — это "трескотня", заявил Ющук. Если ты на самом деле хочешь с кем-то договориться, ты должен или предложить ему нечто очень ценное, или объяснить ему, что он может потерять нечто очень ценное, пояснил эксперт.
В 1990-е годы сосуществовали бандитские группировки, которые ненавидели друг друга и поубивали бы друг друга при условии, что они это смогут сделать, напомнил он.
"Они делили города и рынки и удерживали свою часть. Почему они отдавали оппоненту свою часть? Потому что война с этим оппонентом привела бы к тому, что ты ее проиграешь и у тебя вообще все отберут. А если бы ты ее не проиграл, то твоя победа была бы пирровой, а потом пришла бы третья сила, которая все равно отобрала бы у тебя все", - заявил собеседник издания.
По его словам, поэтому бандитские группировки находились в состоянии вооруженного паритета. Как только этот паритет ломался, начиналась криминальная война, по итогам которой они опять устанавливали балансы.
Если ты можешь причинить вред США, они будут с тобой договариваться. Если не можешь — не будут. Зачем им это надо? У них и так все нормально, подытожил аналитик.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем
.