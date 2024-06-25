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Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться

Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться - 25.06.2024 Украина.ру

Ющук на примере бандитов из 90-х объяснил, как заставить США договориться

Соединенные Штаты пойдут на какие-либо договоренности, если будут чувствовать от противоположной стороны какую-либо угрозу для себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политтехнолог Евгений Ющук

2024-06-25T04:30

2024-06-25T04:30

2024-06-25T04:30

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Красивые дипломатические заявления — это "трескотня", заявил Ющук. Если ты на самом деле хочешь с кем-то договориться, ты должен или предложить ему нечто очень ценное, или объяснить ему, что он может потерять нечто очень ценное, пояснил эксперт. В 1990-е годы сосуществовали бандитские группировки, которые ненавидели друг друга и поубивали бы друг друга при условии, что они это смогут сделать, напомнил он.По его словам, поэтому бандитские группировки находились в состоянии вооруженного паритета. Как только этот паритет ломался, начиналась криминальная война, по итогам которой они опять устанавливали балансы.Если ты можешь причинить вред США, они будут с тобой договариваться. Если не можешь — не будут. Зачем им это надо? У них и так все нормально, подытожил аналитик. Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, евгений ющук, россия, бандиты