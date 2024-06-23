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"Подростки насмотрелись Тик-Тока": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО

"Подростки насмотрелись Тик-Тока": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО - 23.06.2024 Украина.ру

"Подростки насмотрелись Тик-Тока": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО

Мнение о том, что население Сумской области оказывало российским войскам в начале спецоперации ожесточенное сопротивление, не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-06-23T07:19

2024-06-23T07:19

2024-06-23T07:19

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Вооруженные силы России находились на территории Сумской области с первых дней СВО вплоть до решения Москвы вывести войска из нескольких регионов Украины в качестве жеста доброй воли после переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Когда говорят о том, что Великая Писаревка, Ахтырка и Тростянец якобы оказали российской армии упорное сопротивление, то это стало возможным только потому, что там были мэры, которые были настроены крайне националистически, рассказал Кутырь. У этих градоначальников были ресурсы в виде СБУ и схронов с оружием. Они начали атаковать российские колонны, которые давно прошли вглубь, пояснил он. Но прошла неделя, продолжил он. Когда украинцы увидели, что Россия не ставит в занятых населенных пунктах комендатуры, стали появляться представители СБУ, которые принялись обрабатывать местное население в духе "русские фашисты напали на нас как немцы 22 июня"."А на севере Сумской области (Хутор-Михайловский, Шостка и Конотоп) люди вообще три дня ходили с оружием и не знали, кому сдаться", - рассказал Кутырь.Понятно, что спустя два года настроения у людей другие. Но кладбища настроения тоже портят, продолжил писатель. Постепенно начинают преобладать настроения: "Если я своего сына/брата отправлю на фронт, он может не вернуться. А дальше что?" Люди на Украине — приспособленцы, полагает собеседник издания. Они могут адаптироваться к любым условиям. Все зависит от того, где им лучше жить. Рано или поздно они поймут, что лучше жить в России, подытожил он.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам

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