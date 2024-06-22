Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется - 22.06.2024 Украина.ру
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Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется
Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется - 22.06.2024 Украина.ру
Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется
Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире и взвинтить ставки. Такое заявление сделал киевский политолог Константин Бондаренко
2024-06-22T17:58
2024-06-22T17:58
новости
украина
контрнаступление
всу
россия
переговоры
ставки
цена
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Бондаренко добавил, что агрессивная мобилизация на Украине - это часть той же игры на повышение ставок. Нужна она, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта, что называется, любой ценой."Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье [Украины]. Сейчас начнутся такие панические настроения", - сказал Бондаренко.Многие пользователи тут же задались вопросом, во сколько жизней обойдется эта игра украинского командования, если учесть тот факт, что ВСУ в среднем теряют по тысяче солдат в сутки.На днях российский лидер Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,- отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ еще в начале апреля, заявив, что оно будет успешнее предыдущего. По его словам, попытка украинской армии наступать летом 2023 года была не совсем успешной, потому что ВС РФ владели информацией о том, где собирались атаковать ВСУ.Зеленский пообещал, что следующая попытка контрнаступления "должна дать какие-то результаты" и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям".Чуть позже советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что на фоне активного наступления ВС РФ на Харьковском направлении украинские войска под давлением "большого брата" из Вашингтона будут готовить контрнаступление на этом участке фронта.Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйтиС 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.Накануне Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240621/1055770087.html
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новости, украина, контрнаступление, всу, россия, переговоры, ставки, цена
Новости, Украина, контрнаступление, ВСУ, Россия, переговоры, ставки, цена

Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется

17:58 22.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире и взвинтить ставки. Такое заявление сделал киевский политолог Константин Бондаренко
"Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — спрогнозировал он.
Бондаренко добавил, что агрессивная мобилизация на Украине - это часть той же игры на повышение ставок. Нужна она, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта, что называется, любой ценой.
"Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье [Украины]. Сейчас начнутся такие панические настроения", - сказал Бондаренко.
Многие пользователи тут же задались вопросом, во сколько жизней обойдется эта игра украинского командования, если учесть тот факт, что ВСУ в среднем теряют по тысяче солдат в сутки.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Вчера, 14:01
Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операциюВ СМИ и интернете набирают силу слухи о новом контрнаступлении Украины. Военкоры и эксперты указывают на несколько признаков того, что такие планы разрабатываются украинским командованием
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
17:35
Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на СырскогоПод предводительством главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ВСУ только и делают, что терпят провалы и считают потери. И это несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками. С такой критикой в адрес украинского главкома обрушился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube
На днях российский лидер Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:
- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,
- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,
- отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
14 июня, 18:44
Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина В преддверии саммита в Швейцарии Владимир Путин полностью перевернул повестку и озвучил формулу мира, на который готова пойти Россия
Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ еще в начале апреля, заявив, что оно будет успешнее предыдущего. По его словам, попытка украинской армии наступать летом 2023 года была не совсем успешной, потому что ВС РФ владели информацией о том, где собирались атаковать ВСУ.
Зеленский пообещал, что следующая попытка контрнаступления "должна дать какие-то результаты" и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям".
Чуть позже советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что на фоне активного наступления ВС РФ на Харьковском направлении украинские войска под давлением "большого брата" из Вашингтона будут готовить контрнаступление на этом участке фронта.
Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйти
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Накануне Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
10:20
Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов ЯрРоссийская армия продолжает наступление в Часовом Яре и разносит укрепления ВСУ в городе. Штурмовые отряды десантников действуют при активной поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".
 
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Заголовок открываемого материала
18:15Резервы для контрнаступления. Итоги 22 июня на Украине
17:58Любой ценой: в Киеве объяснили, зачем Украине новый контрнаступ, и во сколько жизней он обойдется
17:35Сдает города и умножает потери: экс-советник Кучмы обрушился на Сырского
17:01Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС
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