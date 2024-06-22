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Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство

Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство - 22.06.2024 Украина.ру

Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство

Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную... Украина.ру, 22.06.2024

2024-06-22T16:24

2024-06-22T16:24

2024-06-22T16:24

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Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ после прихода в ведомство Андрея Белоусова и объяснил, что в мирных предложениях нашего президента пугает Зеленского больше всего00:28 – северокорейский визит Путина: почему его итоги кардинально отличаются от всех остальных дипломатических результатов России? 09:13 - реформы и кадровые назначения в Минобороны после прихода Белоусова; 15:01 – о санкциях России против Северной Кореи; 19:12 – что в мирных предложениях Путина пугает Зеленского больше всего? 25:03 – что успеет Россия до того, как в США придёт к власти новый президент?

кндр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, пётр скоробогатый, сергей шойгу, андрей белоусов, кндр, минобороны рф, владимир путин, видео