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Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство - 22.06.2024 Украина.ру
Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную... Украина.ру, 22.06.2024
2024-06-22T16:24
2024-06-22T16:24
2024-06-22T16:24
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ после прихода в ведомство Андрея Белоусова и объяснил, что в мирных предложениях нашего президента пугает Зеленского больше всего00:28 – северокорейский визит Путина: почему его итоги кардинально отличаются от всех остальных дипломатических результатов России? 09:13 - реформы и кадровые назначения в Минобороны после прихода Белоусова; 15:01 – о санкциях России против Северной Кореи; 19:12 – что в мирных предложениях Путина пугает Зеленского больше всего? 25:03 – что успеет Россия до того, как в США придёт к власти новый президент?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, видео, пётр скоробогатый, сергей шойгу, андрей белоусов, кндр, минобороны рф, владимир путин, видео
Новости, Видео, Пётр Скоробогатый, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, КНДР, Минобороны РФ, Владимир Путин
Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ после прихода в ведомство Андрея Белоусова и объяснил, что в мирных предложениях нашего президента пугает Зеленского больше всего
00:28 – северокорейский визит Путина: почему его итоги кардинально отличаются от всех остальных дипломатических результатов России?
09:13 - реформы и кадровые назначения в Минобороны после прихода Белоусова; 15:01 – о санкциях России против Северной Кореи;
19:12 – что в мирных предложениях Путина пугает Зеленского больше всего?
25:03 – что успеет Россия до того, как в США придёт к власти новый президент?