Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство - 22.06.2024 Украина.ру
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Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство - 22.06.2024 Украина.ру
Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную... Украина.ру, 22.06.2024
2024-06-22T16:24
2024-06-22T16:24
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ после прихода в ведомство Андрея Белоусова и объяснил, что в мирных предложениях нашего президента пугает Зеленского больше всего00:28 – северокорейский визит Путина: почему его итоги кардинально отличаются от всех остальных дипломатических результатов России? 09:13 - реформы и кадровые назначения в Минобороны после прихода Белоусова; 15:01 – о санкциях России против Северной Кореи; 19:12 – что в мирных предложениях Путина пугает Зеленского больше всего? 25:03 – что успеет Россия до того, как в США придёт к власти новый президент?
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новости, видео, пётр скоробогатый, сергей шойгу, андрей белоусов, кндр, минобороны рф, владимир путин, видео
Новости, Видео, Пётр Скоробогатый, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, КНДР, Минобороны РФ, Владимир Путин

Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство

16:24 22.06.2024
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала "Монокль" Петр Скоробогатый оценил итоги визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ после прихода в ведомство Андрея Белоусова и объяснил, что в мирных предложениях нашего президента пугает Зеленского больше всего
00:28 – северокорейский визит Путина: почему его итоги кардинально отличаются от всех остальных дипломатических результатов России?
09:13 - реформы и кадровые назначения в Минобороны после прихода Белоусова; 15:01 – о санкциях России против Северной Кореи;
19:12 – что в мирных предложениях Путина пугает Зеленского больше всего?
25:03 – что успеет Россия до того, как в США придёт к власти новый президент?
 
НовостиВидеоПётр СкоробогатыйСергей ШойгуАндрей БелоусовКНДРМинобороны РФВладимир Путин
 
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