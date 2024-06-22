https://ukraina.ru/20240622/1055788395.html

"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины

"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины - 22.06.2024 Украина.ру

"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины

Отказ стран Запада от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал эксперт Алекс Крэйнер

2024-06-22T13:03

2024-06-22T13:03

2024-06-22T13:03

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Крэйнер уверен, что в результате отказа союзников Киева принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, пострадает не только Украина, но и ряд западных стран, которые окажутся вовлечены в боевые действия.Ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,- отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html

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новости, украина, запад, россия, владимир путин