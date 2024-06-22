https://ukraina.ru/20240622/1055788395.html
"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины
"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины - 22.06.2024 Украина.ру
"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины
Отказ стран Запада от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал эксперт Алекс Крэйнер
2024-06-22T13:03
2024-06-22T13:03
2024-06-22T13:03
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украина
запад
россия
владимир путин
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Крэйнер уверен, что в результате отказа союзников Киева принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, пострадает не только Украина, но и ряд западных стран, которые окажутся вовлечены в боевые действия.Ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,- отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html
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Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, владимир путин
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Путин
"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины
Отказ стран Запада от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал эксперт Алекс Крэйнер
"В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придется спасать ее экономически", — сказал он.
Крэйнер уверен, что в результате отказа союзников Киева принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, пострадает не только Украина, но и ряд западных стран, которые окажутся вовлечены в боевые действия.
Ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:
- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,
- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,
- отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.