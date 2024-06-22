В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг
© fonwall.ru
© fonwall.ru
Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap
"Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", - говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин 18-19 июня совершил государственный визит в КНДР. По итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.
По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.