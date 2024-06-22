https://ukraina.ru/20240622/1055787382.html

В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг

В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг - 22.06.2024 Украина.ру

В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг

Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap

2024-06-22T12:26

2024-06-22T12:26

2024-06-22T12:26

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Президент России Владимир Путин 18-19 июня совершил государственный визит в КНДР. По итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.

https://ukraina.ru/20240622/1055784132.html

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новости, россия, кндр, сша, владимир путин, ким чен ын