В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг - 22.06.2024 Украина.ру
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В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг
В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг - 22.06.2024 Украина.ру
В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг
Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap
2024-06-22T12:26
2024-06-22T12:26
новости
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сша
владимир путин
ким чен ын
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Президент России Владимир Путин 18-19 июня совершил государственный визит в КНДР. По итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.
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Новости, Россия, КНДР, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын

В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг

12:26 22.06.2024
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye прибыл в южнокорейский порт Пусан в ответ на укрепление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap
"Военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан, сообщили в ВМС, в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества КНДР с Россией", - говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин 18-19 июня совершил государственный визит в КНДР. По итогам его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.
По итогам переговоров Путин заявил, что не исключает также военного и технического сотрудничества с КНДР.
Роберт Хабек — немецкий политик - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
09:59
Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом ХабекомУ вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека на субботу была запланирована встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Однако она не состоялась. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt
 
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