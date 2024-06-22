https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html
Посол Антонов: власти США трясет от успехов России
Посол Антонов: власти США трясет от успехов России - 22.06.2024 Украина.ру
Посол Антонов: власти США трясет от успехов России
Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина. Такое заявление 22 июня сделал посол РФ в США Анатолий Антонов
2024-06-22T11:28
2024-06-22T11:28
2024-06-22T11:28
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Ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,- отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла.Также Путин отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, и его легитимность не восстановить никакими средствами. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что лидер РФ не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, анатолий антонов, россия, сша, украина, посол
Посол Антонов: власти США трясет от успехов России
Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина. Такое заявление 22 июня сделал посол РФ в США Анатолий Антонов
"Вы видите, что администрацию (США) трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить Россию государством - спонсором терроризма. По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьезный разговор, игнорируют те предложения, которые выдвинул наш президент в отношении в первую очередь урегулирования ситуации на Украине", - сказал Антонов.
Ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, куда вошли следующие пункты:
- признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,
- закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию,
- отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.
Также Путин отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, и его легитимность не восстановить никакими средствами. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что лидер РФ не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.