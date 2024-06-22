https://ukraina.ru/20240622/1055785696.html

Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении

Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении - 22.06.2024 Украина.ру

Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении

Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность. Об этом написала британская газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания

2024-06-22T11:01

2024-06-22T11:01

2024-06-22T11:01

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британия

скрипаль

the guardian

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В то же время газета пишет, что правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, "которая может навредить национальной безопасности".Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей на заседании еще не принято. Разбирательство начнется в октябре.4 марта 2018 года британские сообщили, что в Солсбери были отравлены веществом А234 бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за госизмену, и его дочь Юлия.Лондон обвинил в произошедшем Россию, однако Москва категорически опровергла свою причастность к судьбе Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ukraina.ru/20240622/1055783742.html

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