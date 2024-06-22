https://ukraina.ru/20240622/1055785696.html
Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении
Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении - 22.06.2024 Украина.ру
Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении
Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность. Об этом написала британская газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания
2024-06-22T11:01
2024-06-22T11:01
2024-06-22T11:01
новости
британия
скрипаль
the guardian
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В то же время газета пишет, что правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, "которая может навредить национальной безопасности".Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей на заседании еще не принято. Разбирательство начнется в октябре.4 марта 2018 года британские сообщили, что в Солсбери были отравлены веществом А234 бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за госизмену, и его дочь Юлия.Лондон обвинил в произошедшем Россию, однако Москва категорически опровергла свою причастность к судьбе Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ukraina.ru/20240622/1055783742.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, скрипаль, the guardian
Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении
Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность. Об этом написала британская газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания
"Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что по мнению Скрипалей, данных, предоставленных ими полиции, достаточно, поэтому их присутствие на заседании необязательно.
В то же время газета пишет, что правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, "которая может навредить национальной безопасности".
Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей на заседании еще не принято. Разбирательство начнется в октябре.
4 марта 2018 года британские сообщили, что в Солсбери были отравлены веществом А234 бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за госизмену, и его дочь Юлия.
Лондон обвинил в произошедшем Россию, однако Москва категорически опровергла свою причастность к судьбе Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.