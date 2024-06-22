«Мы должны пойти на применение суровых методов против славян». Румынский план «Ост» для Бессарабии

«Я могу вернуть Бессарабию и Трансильванию, но если не очищу Румынский народ, то ничего не сделано, потому что сила народа не в границах, а в его расовой чистоте и однородности. Вот этого я добиваюсь в первую очередь».

От более радикальных сторонников идеи расовой чистоты Антонеску отличался прежде всего тем, что выступал за постепенный, а не одномоментный процесс «очищения».

К примеру, первым шагом экономической румынизации должна была стать выдача кредитов только этническим румынам. Затем нерумын планировалось вытеснить из числа рабочих фабрик, из оптовой торговли, а потом и розничной.

Евреев предполагалось перемещать в гетто, ромов (цыган) — в специальные резервации в дельте Дуная, венгров — выселять из Бухареста для последующей депортации на историческую родину. Такова была судьба крупнейших этнических меньшинств Румынии до вступления её в войну против Советского Союза.

После того, как в 1941 г. под властью Румынии вновь оказалась Бессарабия, а затем и Буго-Днестровское междуречье (по румынской терминологии Транснисрия) политика румынизации распространилась и на эти регионы.

Нападения Германии на СССР Антонеску, как и подавляющее большинство румынских элит, ждал с нескрываемым воодушевлением. В феврале 1941 г. в королевстве началась всеобщая мобилизация.

«Румыния никогда не простит Антонеску, если он отдаст приказ армии «вольно», в то время как немецкие войска наступают на русских».