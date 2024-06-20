https://ukraina.ru/20240620/1055756437.html

Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ

Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ - 20.06.2024 Украина.ру

Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам

2024-06-20T17:32

2024-06-20T17:32

2024-06-20T17:32

видео

ростислав ищенко

вьетнам

россия

кндр

владимир путин

ес

визит

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политика

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00:26 - О "новой странице" корейско-российской дружбы; 04:43 - Партнерство РФ - КНР и РФ - КНДР: принципиальные различия; 14:36 - О визите Владимира Путина во Вьетнам; 17:28 - Меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме; 19:25 - Почему США не смогли подавить Россию в 90-е? 25:50 - Существование ЕС в новой картине Евразии.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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