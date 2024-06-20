Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ - 20.06.2024 Украина.ру
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Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ
Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ - 20.06.2024 Украина.ру
Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам
2024-06-20T17:32
2024-06-20T17:32
видео
ростислав ищенко
вьетнам
россия
кндр
владимир путин
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визит
переговоры
политика
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00:26 - О "новой странице" корейско-российской дружбы; 04:43 - Партнерство РФ - КНР и РФ - КНДР: принципиальные различия; 14:36 - О визите Владимира Путина во Вьетнам; 17:28 - Меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме; 19:25 - Почему США не смогли подавить Россию в 90-е? 25:50 - Существование ЕС в новой картине Евразии.
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Таможенный евразийский союз? Ищенко о будущем ЕС в границах новой зоны исключительных интересов РФ

17:32 20.06.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам
00:26 - О "новой странице" корейско-российской дружбы;
04:43 - Партнерство РФ - КНР и РФ - КНДР: принципиальные различия;
14:36 - О визите Владимира Путина во Вьетнам;
17:28 - Меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме;
19:25 - Почему США не смогли подавить Россию в 90-е?
25:50 - Существование ЕС в новой картине Евразии.
 
ВидеоРостислав ИщенкоВьетнамРоссияКНДРВладимир ПутинЕСвизитпереговорыполитикаэкономикадоговормеморандуммеждународные отношениягеополитикаСШАДжо БайденЕвропаСССР90-екризисЯдерное оружиеСВОСпецоперацияУкраинаЕвразияЯпония
 
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