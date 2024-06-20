Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов
Неизвестная женщина устроила погром на могиле одного из лидеров организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве. Об этом сообщило 20 июня издание "Страна"
"В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко", - говорится в материале.
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
По факту случившегося начато уголовное производство.
Издание опубликовало фотографии вандалки — женщины с флагом Грузии в руках. Сейчас проводят оперативные следственные и розыскные действия по установлению ее личности.
Коцюбайло был одним из руководителей "Правого сектора". Весной прошлого года "Страна" со ссылкой на адвоката писало, что Коцюбайло был ликвидирован под Артемовском.
О том, как на Украине относятся к могилам защитников - в материале На Украине вандалы осквернили братскую могилу ветеранов Великой Отечественной войны на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России экстремистская организация.