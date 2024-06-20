Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов - 20.06.2024 Украина.ру
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Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов
Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов - 20.06.2024 Украина.ру
Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов
Неизвестная женщина устроила погром на могиле одного из лидеров организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве. Об этом сообщило 20 июня издание "Страна"
2024-06-20T13:25
2024-06-20T13:25
могила
вандализм
новости
украина
грузия
киев
правый сектор
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"В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко", - говорится в материале.На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.По факту случившегося начато уголовное производство.Издание опубликовало фотографии вандалки — женщины с флагом Грузии в руках. Сейчас проводят оперативные следственные и розыскные действия по установлению ее личности.Коцюбайло был одним из руководителей "Правого сектора". Весной прошлого года "Страна" со ссылкой на адвоката писало, что Коцюбайло был ликвидирован под Артемовском.О том, как на Украине относятся к могилам защитников - в материале На Украине вандалы осквернили братскую могилу ветеранов Великой Отечественной войны на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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могила, вандализм, новости, украина, грузия, киев, правый сектор
могила, вандализм, Новости, Украина, Грузия, Киев, Правый сектор

Неизвестная женщина с флагом Грузии надругалась над могилами украинских военных и националистов

13:25 20.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКладбище Донского монастыря
Кладбище Донского монастыря - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Неизвестная женщина устроила погром на могиле одного из лидеров организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве. Об этом сообщило 20 июня издание "Страна"
"В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко", - говорится в материале.
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
По факту случившегося начато уголовное производство.
Издание опубликовало фотографии вандалки — женщины с флагом Грузии в руках. Сейчас проводят оперативные следственные и розыскные действия по установлению ее личности.
Коцюбайло был одним из руководителей "Правого сектора". Весной прошлого года "Страна" со ссылкой на адвоката писало, что Коцюбайло был ликвидирован под Артемовском.
О том, как на Украине относятся к могилам защитников - в материале На Украине вандалы осквернили братскую могилу ветеранов Великой Отечественной войны на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
могилавандализмНовостиУкраинаГрузияКиевПравый сектор
 
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