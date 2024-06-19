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Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина

Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина - 19.06.2024 Украина.ру

Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина

19 июня 1967 года в прокат вышел один из культовых фильмов Советского Союза, песни из которого сегодня знают даже представители подрастающих поколений. Назывался он "Вертикаль" и был снят на Одесской киностудии в 1966 году, причем снят при очень любопытных обстоятельствах

2024-06-19T16:00

2024-06-19T16:00

2024-06-19T16:00

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В 1966 году начинающий драматург Сергей Тарасов при участии другого начинающего драматурга Николая Рашеева (кстати, уроженца Киева) написал сценарий к фильму "Мы одержимые". Это был рассказ об альпинисте, который берётся за самые опасные и трудные работы, лишь бы доказать, что невиновен в трагедии, которая однажды случилась в горах на восхождении. Сергей Тарасов вспоминал:"В основу положен рассказ моего покойного шурина Володи Копалина, режиссёра и оператора ЦСДФ, поднимавшегося в 1965-м на пик Ленина. Слушая его, я подумал: "Вот же современный сюжет, где есть сильные личности, дружба, любовь".Одесская киностудия взялась экранизировать сценарий, но в процессе работы выяснилось, что он откровенно слабый. Это потом и Тарасов, и Рашеев станут известными драматургами и режиссерами – один снимет "Стрелы Робин Гуда" и "Балладу о доблестном рыцаре Айвенго", второй – "Бумбараш" (в соавторстве) и "Короли и капуста". А тогда они только начинали свой путь в кино.Киностудия по плану должна была делать пять фильмов в год. Если бы она сняла меньше, ей урезали бы бюджет, а это означало увольнение пятой части её коллектива. Директор киностудии Геннадий Пантелеевич Збандут допустить этого не мог, и поэтому искал выход из ситуации.Как раз в это время в Одессе в прямом смысле слова околачивались два выпускника, два однокурсника ВГИКа, два будущих известных советских и российских режиссёра Станислав Говорухин и Борис Дуров(кстати, уроженец Славянска). Они приехали в Одессу снимать свои дипломные фильмы – короткометражки по рассказам, как потом признавался Говорухин, одного не очень талантливого одесского писателя. Однако южная киношная круговерть завертела, закружила молодых людей, и они больше занимались тем, что пили вкусное и доступное вино, купались, шатались по Привозу, играли в футбол, кутили в "Куряже" – так сами киношники прозвали гостиницу при Одесской киностудии (название дано по "Педагогической поэме" Антона Макаренко – Куряжская колония из-за слабохарактерности и бессилия педагогов вконец разложилась).Вот из этой вольготной жизни и "выдернул" двух расслабившихся студентов-выпускников визит к Збандуту:"Горит сценарий, плохой, предупреждаю. Нет режиссёра, возьметесь? Сдать надо в этом году, хоть тридцать первого декабря, хоть за пять минут до Нового года. Но – сдать! Иначе нам не дадут на следующий год пятую единицу, и придется увольнять народ. Ну как, берётесь? Вот сценарий, через час жду ответ…"Конечно же, надо было браться. И Говорухин, и Дуров не представляли, насколько они рискуют. Если бы они не смогли снять фильм или он оказался провальным, никто никогда впоследствии ничего бы им снимать больше не дал. Они нешуточно рисковали, но, к их счастью, не понимали этого. Осознание пришло только потом.Будущие режиссеры уехали в пригород Одессы Люсдорф, где находился Дом творчества, переписывать сценарий. Однако работа у них не шла – характеры получались такие же "плоские", как и у их предшественников, сюжет слабый.Борис Дуров дружил в Москве с уже признанным 36-летним писателем Владимиром Максимовым – диссидентом, будущим эмигрантом и редактором парижского журнала "Континент". Он попросил того приехать в Одессу помочь. Отмечая его приезд, неопытные режиссеры угостили его вином – это была ошибка. Максимов ушел в запой, а в запое он был страшен. Друзья сняли неподалеку от дома творчества комнатку, куда и поместили своего приятеля, и он взялся за работу, не вставая с кровати и не выходя из состояния алкогольного опьянения. Два раза в день ему приносили по две бутылки "чернил" (так называлось красное креплёное вино, по-украински "червоне мiцне", откуда и пошло название "чернила"). Так же в два раза в день выливался ботинок – Максимов не вставал с кровати в прямом смысле слова, мочился в собственную обувь. Наконец, сценарий был закончен.Он стал значительно лучше, но на шедевр фильм пока не тянул, и тогда Говорухин и Дуров решили пригласить на одну из ролей кого-то из знаковых советских бардов. Выбор пал на Юрия Визбора. Он любил горы, был альпинистом, а также неплохим актёром. Юрий Иосифович сценарий внимательно прочитал, посчитал его слабым, тем не менее, прошел пробы, но, в конце концов, от участия в съемках отказался… о чём после сильно сожалел.Следующее предложение было сделано Высоцкому. Именитый актер до того времени в горах вообще ни разу не бывал, но сценарий взялся прочитать. Он ему тоже особо не понравился, но от съёмок он не отказался. Дело в том, что роли в кино ему до того времени доставались только второго плана, и песни его там не звучали. На Беларусьфильме только заканчивались съемки "Я родом из детства" (1966) – первого фильма, где они исполнялись. В письме жене Высоцкий писал:"Режиссёры молодые, из ВГИКа, неопытные режиссёры, но приятные ребята… Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить, пока не получается…"Наконец актёрский состав был подобран, и съёмочная группа отправилась на Северный Кавказ в Приэльбрусье где и была снята львиная доля всего материала. Только малую часть кадров доснимали потом в Одессе на вокзале и в съёмочных павильонах.Вместе с актёрами приехали и профессиональные альпинисты, которые должны были их дублировать в сложных сценах. Кстати, до того, как поступить во ВГИК Станислав Говорухин закончил геолого-разведывательный факультет и даже какое-то время работал по специальности в горах Тянь-Шаня, Памира и Кавказа. У него был 3-й разряд по альпинизму, а потому троих актёров в некоторых сценах подменял он. Однако, так как предусматривалось множество крупных и средних планов, на которых дублер был бы заметен, пришлось осваивать альпинистскую науку и актёрам. Они жили в палатке на 3-километровой высоте, ходили в связке, учились пользоваться ледорубами, совершали учебные восхождения и сдавали нормативы, и к окончанию съемок, как участники восхождения, получили значок "Альпинист СССР".Как раз общение с бывалыми покорителями вершин дало Владимиру Высоцкому толчок к созданию его знаменитого цикла песен, большая часть которых и звучит в фильме.Альпинист Леонид Елисеев рассказал ему случай о том, как в 1955 году он поднимался по северному склону Главного Кавказского хребта и из-за ошибки одного из участников восхождения сорвались и получили травмы пятеро. Сам Елисеев смог подняться на один из ближайших выступов и вызвать подмогу. Под впечатлением от услышанного Высоцкий ночью написал свою знаменитую "Песню о друге".Во время съёмок фильма неподалеку произошло ЧП: три альпиниста поднимались на пик Вольная Испания, и в результате камнепада один из них погиб. Двое остальных получили ранения и оказались блокированными на скале. Трое суток они простояли на 30-сантиметровом карнизе в связке с погибшим товарищем. Тогда члены съёмочной группы решили не ждать спасателей, а оказать им помощь самостоятельно. Участвовавший в этой спасательной операции Высоцкий потом с восхищением писал:"Они не позволили, чтобы мы их несли, и только на самом лёгком участке пути один потерял сознание, а другой продолжал идти сам, опираясь на нас. И был еще случай. Тройка альпинистов шла по отвесной стене, и они воспользовались старыми крючьями. На отрицательном углу крюк нижнего альпиниста вырвался, и он долго не мог закрепиться, а у остальных крюки начали расшатываться. Тогда, чтобы уберечь своих товарищей, он отрезал себя и улетел вниз…"Под впечатлением от пережитого Высоцкий написал еще одну свою легендарную песню "Вершина".Когда группа жила в Кабардино-Балкарии в гостинице "Иткол", Высоцкий познакомился с немецкими альпинистами, один из которых рассказал как в 1940-м он проходил в этих краях стажировку в рамках дружеских связей двух стран. Один из советских спортсменов-альпинистов даже спас ему жизнь, а через два года здесь началась кровавая битва за Кавказ. Недавние товарищи по восхождению оказались по разные стороны фронта, но только одни здесь были хозяевами, а другие – непрошенными гостями.В результате Высоцкий написал "Военную песню", больше известную, как "Баллада об альпийских стрелках". Говорухин случайно увидел её текст до того, как Высоцкий кому-либо о ней рассказал, и запомнил наизусть. Когда актер стал песню впервые исполнять перед съёмочной группой, он заявил, что это старая песня альпинистов и в доказательство процитировал дальнейший текст. Высоцкий, конечно же, был на какое-то время ошарашен, но, чтобы его не обидеть, розыгрыш вскоре раскрыли.Для фильма были написаны ещё две песни: "Свои обиды каждый человек…" и "Скалолазка". Обе участвовавшие в фильме актрисы Лариса Лужина и Маргарита Кошелева, а также альпинистка-инструктор Мария Готовцева считали впоследствии, что песня была посвящена одной из них, однако Высоцкий никогда на этот счет не распространялся… Но петь по сюжету должен был Ларисе Лужиной. Она была уже замужем и не реагировала на знаки внимания Высоцкого на съёмочной площадке, который, кстати, тоже был женат, хотя брак уже и распался. Точно известно, что Высоцкий тогда посвятил ей ещё одну песню "Она была в Париже".Когда уже фильм был готов, съемочная группа пришла к выводу, что в нём не хватает какой-то заключительной точки, какого-то финала. И тогда Высоцкий написал последнюю песню цикла "Прощание с горами".Наконец, фильм был смонтирован и представлен на суд худсовета. Говорухину и Дурову выкатили претензию – почему в фильме так много песен Высоцкого, и предложили убрать "Скалолазку", как особо не влияющую на развитие действия. Говорухин решил пожертвовать ею, тем более, что время поджимало – он помнил, что работу надо сдать до конца 1966 года. В результате создателям фильма это удалось, 31 декабря буквально за час до боя курантов, на нервах, но "Вертикаль" приняли к прокату.А дальше был триумф, который определил дальнейшую судьбу и Говорухина, и Дурова, и Высоцкого. В прокате фильм собрал 32,8 миллиона зрителей – для Одесской киностудии и двух студентов-выпускников это был чудовищный успех.Зрители по нескольку раз приходили на киносеансы с блокнотами, чтобы записать тексты песен Высоцкого. Именно после "Вертикали" к нему пришла всесоюзная слова, главные роли и заказы на песни для кинофильмов. Вскоре был выпущен миньон – гибкая пластинка "Песни из кинофильма "Вертикаль", которую покупатели, несмотря на огромный тираж, размели в несколько дней."Вертикаль" для СССР стала культовым фильмом и даже сейчас пользуется некоторой популярностью, хотя, конечно, не такой массовой, как раньше.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, кинематограф, фильм, одесская киностудия, владимир высоцкий, песня