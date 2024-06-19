https://ukraina.ru/20240619/1055728037.html

Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы

Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы - 19.06.2024 Украина.ру

Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям РГУ Алексей Силаков в студии Украина.ру обрисовал экономическую картину стран, вовлеченных в... Украина.ру, 19.06.2024

2024-06-19T13:37

2024-06-19T13:37

2024-06-19T13:37

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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям РГУ Алексей Силаков в студии Украина.ру обрисовал экономическую картину стран, вовлеченных в украинский кризис, а также рассказал о роли ВПК в развитии экономики России: 00:30 - Экономики недружественных стран: тест на прочность; 17:31 - Влияние ВПК на ВВП и его последствия; 22:36 - Перспективы возврата военнослужащих в гражданские профессии; 25:11 - Экономический аспект трудовой миграции. #Силаков #экономика #отрасли #ВПК #оборонка #СВО #ВВП #спецоперация #инфляция #производство #микро #макро #финансы #наука #инновации #технологии #война #Россия #Украина #США #Европа #Запад #ЕС #энергетика #мигранты #трудоустройство #спрос #паритет #Китай #Индия #демография #Азия #СНГ #специальности #роботизация #автоматизация #тренды #население ТГ-канал Алексея Силакова: t.me/...evelopment

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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