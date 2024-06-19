Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям РГУ Алексей Силаков в студии Украина.ру обрисовал экономическую картину стран, вовлеченных в украинский кризис, а также рассказал о роли ВПК в развитии экономики России:
00:30 - Экономики недружественных стран: тест на прочность;
17:31 - Влияние ВПК на ВВП и его последствия;
22:36 - Перспективы возврата военнослужащих в гражданские профессии;
25:11 - Экономический аспект трудовой миграции.
#Силаков #экономика #отрасли #ВПК #оборонка #СВО #ВВП #спецоперация #инфляция #производство #микро #макро #финансы #наука #инновации #технологии #война #Россия #Украина #США #Европа #Запад #ЕС #энергетика #мигранты #трудоустройство #спрос #паритет #Китай #Индия #демография #Азия #СНГ #специальности #роботизация #автоматизация #тренды #население
ТГ-канал Алексея Силакова: t.me/...evelopment
00:30 - Экономики недружественных стран: тест на прочность;
17:31 - Влияние ВПК на ВВП и его последствия;
22:36 - Перспективы возврата военнослужащих в гражданские профессии;
25:11 - Экономический аспект трудовой миграции.
#Силаков #экономика #отрасли #ВПК #оборонка #СВО #ВВП #спецоперация #инфляция #производство #микро #макро #финансы #наука #инновации #технологии #война #Россия #Украина #США #Европа #Запад #ЕС #энергетика #мигранты #трудоустройство #спрос #паритет #Китай #Индия #демография #Азия #СНГ #специальности #роботизация #автоматизация #тренды #население
ТГ-канал Алексея Силакова: t.me/...evelopment