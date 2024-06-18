https://ukraina.ru/20240618/1055715707.html

Винновый в крушении МН-17 был назначен еще до трагедии. Почему Россия не хочет участвовать в фарсе ИКАО

Винновый в крушении МН-17 был назначен еще до трагедии. Почему Россия не хочет участвовать в фарсе ИКАО - 18.06.2024 Украина.ру

Винновый в крушении МН-17 был назначен еще до трагедии. Почему Россия не хочет участвовать в фарсе ИКАО

Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 над территорией ДНР 17 июля 2014 года. Об этом сообщил МИД России 17 июня

2024-06-18T20:42

2024-06-18T20:42

2024-06-18T20:42

эксклюзив

malaysia airlines

австралия

нидерланды

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донбасс

разбирательство

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Напомним, что разбирательство по соответствующему делу в 2014 году в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) инициировали Австралия и Нидерланды. Эти страны заявили, что Россия якобы нарушила конвенцию о международной гражданской авиации от 1944 года или так называемую Чикагскую конвенцию, которая обязывает воздержаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.В МИД России отметили, что Россия не признавала и не признает компетенцию Совета рассматривать данное дело, так как он не обладает компетенциями уголовного суда или следственного органа."Несмотря на это, мы продолжили участие в разбирательстве, поскольку исходили из того, что площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы", - подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.МИД России напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала Совету ИКАО провести полное независимое международное расследование катастрофы рейса МН17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 от 2014 года и правилами ИКАО по разрешению разногласий. Однако совет ИКАО так и не согласился на такое расследование.Тем временем Россия провела собственное расследование и представила ИКАО "убедительную и обширную доказательственную базу", свидетельствующую о непричастности страны к авиакатастрофе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Россия довела эти доказательства до всех стран-членов совета, однако механизм работы Совета ИКАО изначально сформирован так, что он не может быть беспристрастным, подчеркнули в МИД России, обосновывая решение прекратить участие страны в споре, который под эгидой этой организации ведется по делу о крушении малазийского Боинга."Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем "спектакля" нам оставаться не имеет смысла", - заявили в МИД России.Уголовное расследование крушения в Донбассе малазийского гражданского самолета с 298 людьми на борту, проводила также Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. К участию в работе этой группы Россия не допускалась.На основании выводов этой группы Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал виновным в катастрофе малазийского гражданского самолета Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый подсудимый – россиянин Олег Пулатов оправдан, так как суд не нашел доказательств его причастности к запуску ракеты.Голландские судьи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", запущенной со стороны населенного пункта "Первомайское". При этом ЗРК "Бук" из которого была запущена ракета, якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно, предположили они.Почему Россия именно сейчас выходит из подозрительного разбирательства, которое ведется под фирмой Международной организации гражданской авиации в интервью Украина.ру рассказал политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.По его словам, Россия с самого начала настаивала на проведении объективного международного расследования авиакатастрофы, которая произошла на небе над Донбассом 17 июля 2014 года, в том числе и рамках ИКАО, но этот орган, который обладает компетенциями проводить подобные расследования, этим правом не воспользовался."Россия долго добивалась своего участия в работе международной следственной группы, которая была составлена Малайзией, Австралией и Нидерландами, в чем ей было отказано. Затем, когда начался спор в рамках ИКАО, Россия согласилась в нем участвовать, надеясь на то, что хотя бы в рамках этой комиссии можно будет провести какое-то подобие независимого расследования", - напомнил эксперт.Тем не менее, и здесь ей было отказано, сказал Корнилов. Такой подход Россию не устроил, констатировал он."Именно потому что попытки добиться какого-то справедливого международного разбирательства не увенчались успехом, Россия заявила, что прекращает участвовать в этом фарсе", - отметил Корнилов.Однако это ни в коем случае не означает, что честное международное расследование крушения рейса МН-17 не нужно России, подчеркнул эксперт. Наоборот, Москва добивается того, чтобы ей был предоставлен доступ к материалам, собранным голландскими расследователями, которых тогдашние власти ДНР допустили на место падения Боинга, рассказал Корнилов."Но нас не допустили к расследованию. Затем был проведен фарсовый судебный процесс над четырьмя стрелочниками, которые вообще никакого отношения к этой трагедии не имели. Россию просто поставили в известность - вы должны платить за это и за это. Мы не собираемся этого делать. Мы провели свое расследование, пытались к его результатам привлечь внимание международной общественности, но ясно, что виновный был назначен сразу, я понимаю - еще до того, как произошла трагедия МН-17", - заявил Владимир Конилов.По словам эксперта, непрозрачное расследование, которые с самого начала вели международные комиссии, является попыткой уйти от ответа, почему произошла эта трагедия."Это попытка уйти от вопросов, которые с самого начала задавала Россия. В частности, от вопроса, почему не было закрыто воздушное пространство и гражданские самолеты продолжали летать над зоной боевых действий. И самое главное, что за таинственные военные самолеты были замечены в тот же час, в тот же день над этим же пространством. Особых иллюзий тут пытать нельзя, не скоро мы получим доступ ко всем документам той следственной группы, которая была создана тогда по горячим следам трагедии рейса МН-17", - подытожил Корнилов.Подробно о расследовании трагедии рейса МН-17 в статье Евгении Кондаковой Но вопросы остаются. 100 месяцев спустя суд поставит точку в деле о катастрофе MH17 в Донбассе

https://ukraina.ru/20211104/1032605027.html

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эксклюзив, malaysia airlines, австралия, нидерланды, владимир корнилов, россия, совет безопасности оон, крушение, донбасс, разбирательство