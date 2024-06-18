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"Флаги на башнях": как беспризорники в кино немецкие фотоаппараты копировали

"Флаги на башнях": как беспризорники в кино немецкие фотоаппараты копировали - 18.06.2024 Украина.ру

"Флаги на башнях": как беспризорники в кино немецкие фотоаппараты копировали

6 июня 1958 года состоялась общесоюзная премьера снятого на Киевской киностудии им. Довженко фильма "Флаги на башнях". Он оказался проходным и, наверное, не заслуживал бы особого внимания, если бы не одно "но"

2024-06-18T16:00

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1 апреля 1939 года в 10:30 в вагоне подмосковного пригородного поезда №134 у одного из пассажиров случился сердечный приступ. Его выгрузили на станции "Голицыно", вызвали врача, однако тот только констатировал, что смерть наступила в 10:43. Казалось бы, рядовой случай, каких в подмосковных поездах каждой год случались сотни. Но не в этот раз.Умерший являлся признанным на сегодня светилой даже не отечественной – мировой педагогики и звали его Антон Макаренко. С собой у него была рукопись, на титульной странице которой аккуратным учительским почерком было выведено "Флаги на башнях". Это был сценарий к будущему фильму, который Антон Семёнович в этот день вёз, да недовёз, на киностудию детских и юношеских художественных фильмов "Союздетфильм" – будущую киностудию им. Горького. Сценарий был написан на основе одноименной повести, которая являлась продолжением другого произведения Макаренко – "Педагогической поэмы". Но, если последнюю Антон Семенович считал автобиографическим произведением, то первое – уже более художественным, обобщающим результаты всей его жизни и педагогической деятельности – Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского.Это был коммуна ОГПУ для трудных подростков и беспризорников, которую Антону Макаренко нарком внутренних дел УССР Всеволод Балицкий предложил возглавить в декабре 1927 года. За восемь лет коммуна превратилась в образцовое учреждение, успешное не только на педагогическом поприще, но и на экономическом.Деятельность Макаренко в сфере борьбы с беспризорностью началась ещё в 1919 году, когда по поручению Полтавского Губнаробраза (губернского отдела народного образования) он на пустом месте с минимальной финансовой поддержкой смог создать детскую трудовую колонию, которая с 1921 года стала носить имя русского писателя-гуманиста Максима Горького.Уроженец Сумского уезда Харьковской губернии обладал недюжинной деловой жилкой, так как буквально за несколько лет смог превратить заброшенные строения и оборванных беспризорников в образцовое сельскохозяйственное предприятие. Колония обладала собственным скотным двором, огородами, пахотными угодьями и мастерскими, где колонисты на принципах хозрасчета делали маслёнки, мебель и прочие несложные в производственном отношении изделия. Колонисты на демократических принципах принимали решения о дальнейшем развитии колонии, о направлении прибыли, об исключении из колонии выбывающих или проштрафившихся колонистов и т.д.Однако по навету, который был опубликован в прессе, в середине 1927 года Макаренко попал в опалу занимавшейся в СССР педагогикой на высшем на уровне вдове Ленина – Надежды Константиновны Крупской. Тогда-то его и пригласил возглавить под Харьковом подобную организацию Всеволод Балицкий.Макаренко прибыл на новое место не с пустыми руками. Вместе с ним приехали полсотни колонистов-"горьковчан", которые и составили костяк будущего коллектива. Вместе с собой они принесли технологии возвращения к нормальной жизни беспризорников, малолетних преступников, проституток, членов банд и просто воришек, какими ещё совсем недавно были сами. Макаренко потом с гордостью заявлял, что он может хоть ежедневно принимать на вокзале по полсотни беспризорников, и сам коллектив, устоявшиеся в нём отношения в считанные дни превратят их в новых полноправных граждан колонии.Так получилось, что и на новом месте Антона Семеновича тоже "подсидели", только причины в этот раз были не в критике его методов воспитания, а в чрезмерной успешности возглавляемой им колонии.С самого начала в коммуне заработали мастерские. В 1930 году, всего через три года после её создания, здесь был открыт рабочий факультет Харьковского машиностроительного института. В 1932 году мастерские превратились в завод электроинструментов, причём на оборудование и здание коммунары заработали средства собственным трудом. Но, как известно, аппетит приходит во время еды – колонисты решили помимо дрелей замахнуться на производство фотоаппаратов – отечественной нелицензионной копии немецкой модели "Leica II".Для того времени это было невероятно сложное высокотехнологическое изделие, настоящий хай-тек. Многие чиновники от промышленности, ОГПУ и образования не верили, что у Макаренко и его подопечных получится. Но оказалось, что невероятный энтузиазм, который смог пробудить в своих коммунарах Антон Семенович, атмосфера царившей в их среде товарищеской демократии может творить чудеса. Уже в 1934 году начался серийный выпуск – были собраны первые 1800 фотоаппаратов, в 1935-1937 годах их выпускалось по 15-18 тыс. штук, 1938-1940 годах – по 30-33 тыс. штук.Но к этому времени Макаренко перевели в Киев, а коммуну превратили в обычное промышленное предприятие – Харьковский комбинат НКВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Великим педагогическим экспериментов пожертвовали ради красивой цифири в промышленных отчетах.Макаренко сделался чиновником в системе НКВД, что его очень тяготило. С другой стороны, возможно, перевод на другую работу спас его от репрессий. В 1936 году на допросах бывший непосредственный начальник Макаренко Лев Соломонович Ахматов назвал его одним из членов троцкистской подпольной группы, которая, якобы, действовала на территории Украины. Нарком НКВД УССР Балицкий, который покровительствовал Антону Семёновичу, лично вычеркнул его имя из списка подлежащих аресту.Макаренко обратился к Максиму Горькому, и тот ходатайствовал, чтобы Антона Семёновича отпустили в Москву на писательские хлеба. Уже в марте 1937 года он уехал в столицу, где получил квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке и засел за работу. Этот отъезд стал спасением от более чем вероятной гибели – уже через два месяца его покровителя Балицкого фактически сослали, отправив на должность начальника УНКВД Дальневосточного края, а летом – арестовали. В ноябре он был осуждён и расстрелян. Макаренко же вместо того, чтобы разделить его судьбу, с головой ушел в писательскую работу.В 1937 году, наконец, выходит единой книгой публиковавшаяся ранее в журналах частями его первая биографическая повесть "Педагогическая поэма" о колонии им. Горького. Он пишет множество рассказов, очерков и других работ о воспитании. Основываясь на написанных еще в 1932 году рассказах "Марш 30-го года" и "ФД-1", Макаренко пишет повесть "Флаги на башнях", под которыми подразумеваются башни здания завода "ФЭД":"В "Педагогической поэме" меня занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за своё лицо, борьбу более или менее напряжённую. Во "Флагах на башнях" я задался совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение".Макаренко помнил слова Ленина, о том, что важнейшим из искусств для большевиков является кино, а потому сразу же задумался об экранизации повести и приступил к написанию сценария, который по упомянутой в самом начале причине закончить не успел. После его смерти дело заглохло, а затем началась война.В первое послевоенное десятилетие страна восстанавливалась, поэтому фильмов снималось очень мало. Но со второй половины 50-х ситуация стала выправляться, и кинематографы вернулись к идее экранизации произведений великого педагога.Писать по ним сценарии взялся главный редактор сценарного отдела киностудии "Мосфильм" Иосиф Маневич, но экранизацию было решено доверить украинским товарищам. "Педагогическая поэма", которую сняли в 1955 году на Киевской киностудии, оказалась очень удачной. Она собрала 32,3 миллиона зрителей – успех для того времени, особенно для киевлян, фантастический. Конечно же, его хотели повторить.В 1957 году началась работа над "Флагами на башнях". Сам Макаренко в повести назвал себя Захаровым, но в сценарии Иосиф Маневич "вернул" ему фамилию обратно. Кстати, в титрах его соавтором указана вдова Антона Семеновича – Галина Макаренко.По неизвестным автору причинам снимали фильм не режиссёры, которые добились успеха в 1955 году – Алексей Маслюков и Мечислава Маевская, а Абрам Народицкий (будущий создатель "Бумбараша"). От первого фильма в новом остался только исполнитель роли Макаренко – московский актер Владимир Емельянов. Для него она стала самой знаковой в кино.Весь остальной актёрский состав от первого отличался. Из широко известных в наше время актеров можно упомянуть только Аду Роговцову, которая сыграла одну из ролей второго плана – коммунарку Оксану Литовченко. Это уже была её шестая работа в кино. В фильме вместе с ней сыграл и ее действующий преподаватель по Киевскому государственному институту театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (КГИТИС) и будущий муж Константин Степанков, с которым она расписалась через год. Во время съёмок они уже встречались. Степанков сыграл совершенно крошечную роль безымянного преподавателя коммуны, у которого в фильме почти нет реплик.Главную женскую роль бывшей проститутки, а впоследствии коммунарки Ванды Стадницкой сыграла актриса с трагической судьбой Роза Макагонова. Уже тогда она болела тяжелой формой туберкулёза, который иногда переходил в открытую форму, из-за чего она часто болела, не могла иметь детей, и у неё не сложились ни личная жизнь, ни карьера. Современному зрителю она могла запомниться ролью учительницы пения в фильме "Приключения Электроника" (1979). Это ей мальчик-робот перед исполнением песни "Крылатые качели" говорит: "Не надо "И".Главную мужскую роль во "Флагах на башнях" Игоря Чернявина талантливо сыграл малоизвестный ныне актер и театральный режиссер киевлянин Владимир Николаевич Судьин. Это была его третья роль в кино из пяти. После окончания в 1961 году КГИТИСа снимать его перестали, и он сконцентрировался на режиссёрской деятельности, а затем преподавательской в своей альма-матер.В прокате фильм успех "Педагогической поэмы" не повторил, поэтому следующую экранизацию произведений Макаренко фильм "Большие и маленькие" (1963) по сценарию всё того же Иосифа Маевича снимали уже на киностудии им. Горького.Сегодня произведения Антона Макаренко и их экранизации, к сожалению, вспоминают очень редко. В них указаны причины и способы лечения тех психологических недугов, которыми заражено современное общество и в первую очередь подрастающие поколения – эгоцентризм, стяжательство, игромания, низкий уровень образованности. После того, как, наконец, на Украине восстановится мир, вполне возможно понадобятся и наработки по работе с беспризорниками. Да вот только окажется ли весь этот педагогический багаж востребованным, или мы, как обычно, начнём заново выдумывать "велосипед"? Время покажет.

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