Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области - 13.06.2024 Украина.ру
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Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области
Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области - 13.06.2024 Украина.ру
Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области
Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на... Украина.ру, 13.06.2024
2024-06-13T16:41
2024-06-13T16:41
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Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на изменения, объяснил свой взгляд на то, как изменилась работа военкоров и волонтёров за время спецоперации, а также предложил детальный план по упрощению возвращения русских людей Украины обратно в Россию:0:27 – Юг зоны СВО;5:23 – Встреча Белоусова с военкорами;12:36 – Как изменилась работа военкоров и волонтёров за время СВО;21:44 – Проблема въезда в РФ украинцев.*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
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Новости, Видео, Россия, Херсонская область, Украина, Алексей Живов

Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области

16:41 13.06.2024
 
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Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на изменения, объяснил свой взгляд на то, как изменилась работа военкоров и волонтёров за время спецоперации, а также предложил детальный план по упрощению возвращения русских людей Украины обратно в Россию:

0:27 – Юг зоны СВО;
5:23 – Встреча Белоусова с военкорами;
12:36 – Как изменилась работа военкоров и волонтёров за время СВО;
21:44 – Проблема въезда в РФ украинцев.
*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
 
НовостиВидеоРоссияХерсонская областьУкраинаАлексей Живов
 
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