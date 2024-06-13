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Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области

Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области - 13.06.2024 Украина.ру

Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области

Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на... Украина.ру, 13.06.2024

2024-06-13T16:41

2024-06-13T16:41

2024-06-13T16:41

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Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на изменения, объяснил свой взгляд на то, как изменилась работа военкоров и волонтёров за время спецоперации, а также предложил детальный план по упрощению возвращения русских людей Украины обратно в Россию:0:27 – Юг зоны СВО;5:23 – Встреча Белоусова с военкорами;12:36 – Как изменилась работа военкоров и волонтёров за время СВО;21:44 – Проблема въезда в РФ украинцев.*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, видео, россия, херсонская область, украина, алексей живов, видео