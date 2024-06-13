Сознательный теракт или чья-то ошибка? Живов о жутком убийстве в Херсонской области
Военный блогер Алексей Живов рассказал о ситуации на южном фронте зоны СВО, поделился своими ожиданиями от встречи Белоусова с военкорами и надеждами на изменения, объяснил свой взгляд на то, как изменилась работа военкоров и волонтёров за время спецоперации, а также предложил детальный план по упрощению возвращения русских людей Украины обратно в Россию:
0:27 – Юг зоны СВО;
5:23 – Встреча Белоусова с военкорами;
12:36 – Как изменилась работа военкоров и волонтёров за время СВО;
21:44 – Проблема въезда в РФ украинцев.
0:27 – Юг зоны СВО;
5:23 – Встреча Белоусова с военкорами;
12:36 – Как изменилась работа военкоров и волонтёров за время СВО;
21:44 – Проблема въезда в РФ украинцев.
*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ