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Страны Запада вложат €16 млрд в экономику Украины

Страны Запада вложат €16 млрд в экономику Украины - 13.06.2024 Украина.ру

Страны Запада вложат €16 млрд в экономику Украины

Страны западного блока вложат в восстановление энергетики, оборонной промышленности, гражданской и критической инфраструктуры 16 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, украинские власти заключили более 100 международных соглашений на полях конференции по восстановлению Украины в Берлине

2024-06-13T14:44

2024-06-13T14:44

2024-06-13T14:44

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ЭнергетикаСША предоставят 824 млн долларов в поддержку энергетической инфраструктуры. Власти ФРГ - 30 млн евро на повышение надежности энергосистемы. Кроме этого, Всемирный банк выделит грант на 47 млн долларов для закупки теплового оборудования для Харькова. Власти ЕС намерены предоставить 1000 генераторов и солнечных батарей. "Подписаны меморандумы со многими ведущими компаниями по децентрализованному производству электроэнергии, увеличению использования ВИЭ, внедрению энергоэффективных технологий, развитию разумных сетей и восстановлению гидроэлектростанций", - сообщил Шмыгаль.БюджетДо конца июня Украина получит 1,9 млрд евро бюджетного финансирования из ЕС. Украинские власти обсуждают с чиновниками из США выделение еще 7,8 млрд долларов для госбюджета и 1,5 млрд долларов на "экономическое восстановление". Международный банк реконструкции и развития предоставит грант на 230 млн долларов для усовершенствования морского и железнодорожного сообщения. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) согласилась профинансировать страхование рисков на сумму в 350 млн долларов США. Восстановление инфраструктурыНа восстановление жилья выделят в сумме около 260 млн евро. С Банком развития Совета Европы заключено соглашение на 100 млн евро для продления программы восстановления. Соглашение с Европейским инвестиционным банком о восстановлении критической инфраструктуры и модернизации соцуслуг предусматривает выделение 100 млн евро.

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