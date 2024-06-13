Что стало главной бомбой по итогам выборов в Европарламент: Трухачёв о фатальном поражении и боли
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в Европарламент и рассказал о роли этого органа в странах Европы:
00:22 - Выборы в Европарламент: итоги для Германии и Франции;
02:56 - Результаты выборов в Испании и Каталонии;
04:13 - Развязка интриги в Венгрии и Словакии;
06:09 - Результаты итальянских партий;
07:13 - Что помешало финским и шведским партиям?
09:38 - Об успехе румынских националистов на выборах в Европарламент;
11:09 - О самом интересном по итогам выборов в Европарламент;
17:23 - О роли и значении Европарламента.
00:22 - Выборы в Европарламент: итоги для Германии и Франции;
02:56 - Результаты выборов в Испании и Каталонии;
04:13 - Развязка интриги в Венгрии и Словакии;
06:09 - Результаты итальянских партий;
07:13 - Что помешало финским и шведским партиям?
09:38 - Об успехе румынских националистов на выборах в Европарламент;
11:09 - О самом интересном по итогам выборов в Европарламент;
17:23 - О роли и значении Европарламента.