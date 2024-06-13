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Что стало главной бомбой по итогам выборов в Европарламент: Трухачёв о фатальном поражении и боли

Что стало главной бомбой по итогам выборов в Европарламент: Трухачёв о фатальном поражении и боли - 13.06.2024 Украина.ру

Что стало главной бомбой по итогам выборов в Европарламент: Трухачёв о фатальном поражении и боли

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в Европарламент и... Украина.ру, 13.06.2024

2024-06-13T12:40

2024-06-13T12:40

2024-06-13T12:40

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в Европарламент и рассказал о роли этого органа в странах Европы: 00:22 - Выборы в Европарламент: итоги для Германии и Франции; 02:56 - Результаты выборов в Испании и Каталонии; 04:13 - Развязка интриги в Венгрии и Словакии; 06:09 - Результаты итальянских партий; 07:13 - Что помешало финским и шведским партиям? 09:38 - Об успехе румынских националистов на выборах в Европарламент; 11:09 - О самом интересном по итогам выборов в Европарламент; 17:23 - О роли и значении Европарламента.

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