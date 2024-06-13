https://ukraina.ru/20240613/1055627301.html

Подготовка к налёту авиации НАТО. Главное на утро 13 июня на Украине

Подготовка к налёту авиации НАТО. Главное на утро 13 июня на Украине - 13.06.2024 Украина.ру

Подготовка к налёту авиации НАТО. Главное на утро 13 июня на Украине

Украинские военные пробуют на прочность силы ПВО России, готовя массовую атаку с помощью авиации НАТО

2024-06-13T09:30

2024-06-13T09:30

2024-06-13T10:25

эксклюзив

хроники

крым

крымский мост

алексей живов

роман сапоньков

украина

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Вечером 12 июня проект "Рыбарь" сообщил о вероятной цели атаки ВСУ на Крым, состоявшейся за несколько часов до этого."Этой ночью ВСУ вновь атаковали Крымский полуостров. На этот раз целью нападения стал Севастополь. По городу было выпущено 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, и именно их отбивали подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО. Вместе с этой атакой это уже второй удар за два дня по позициям 31 дивизии. Первый произошел в ночь на 10 июня, когда ВСУ выпустили также 12 ракет, но уже по Черноморскому, Джанкою и Евпатории. Стоит отметить то, что в преддверии ударов вновь активно функционировали спутники НАТО. Съёмка позиций шла попеременно в зависимости от планируемых районов, то есть 8-9 июня была отснята северо-западная часть Крыма, а 10 и 11 — Севастополь и центр полуострова", — сообщил телеграм-канал проекта.Авторы "Рыбаря" также обратили внимание на то, что 10 и 11 июня внимание западных спутников было уделено восточной части Крыма."Велась съёмка Феодосии, Кировского, Мысового, Керчи и, конечно же, Крымского моста. Эти фотографии активно смакуют западные аналитики. Также во время сегодняшней атаки в западной части Чёрного моря действовал американский беспилотник RQ-4B. А после ударов он переместился в восточную часть акватории, поближе к Крымскому мосту, где беспрепятственно дежурил до самого утра. Этот факт вместе с активной работой спутников, а также последовательными ударами по позициям ПВО сначала в северо-западной части, затем — в южной, позволяют сделать вывод, что следующей целью может стать восток полуострова", — указывали авторы канала.По их мнению, на это также указывает появление впервые за полтора месяца к югу от Феодосии французского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-3F, а также противолодочного самолёта ВМС Франции Atlantique 2."При этом на западе моря летал RC-135V ВВС Великобритании — многовато для одного дня, не так ли? Как уже отмечалось не раз, главная цель Запада — уничтожение Крымского моста, а для этого нужно снизить боевой потенциал ЧФ и ПВО в Крыму", — указали в "Рыбаре".Утром, 13 июня, военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" также отметил, что вероятной целью украинской атаки будет Крымский мост и Крым в целом."Активизация работы украинских военных по нашим ЗРК именно в Крыму обусловлена сочетанием нескольких существенно важных факторов. Во-первых, Крым, особенно его западная часть, это то одно из немногих мест, которое НАТО может непосредственно наблюдать своими "большими разведчиками" над территорией Румынии. Во-вторых, разумеется, Крым хорошо виден благодаря действиям дронов типа Global Hawk, которые регулярно крутятся в прямой видимости от полуострова, выполняя разведывательные задачи в дополнение к спутниковой группировке на орбите и пилотируемым самолетам-разведчикам в румынском воздушном пространстве. В-третьих, конечно, Крым представляет для украинских властей особую медийную ценность, и как первый регион, сбежавший домой от выродков в Киеве, и как популярный в России курорт, и как место нахождения многих знаковых объектов, в первую очередь, конечно, Крымского моста", — отметил он.По мнению военкора, считать, что украинские военные не попытаются атаковать мост с помощью переданных им крылатых ракет, "было бы верхом самонадеянности"."Попытаются обязательно, тем более со всеми "одобрениями" соответствующего рода, которые им выдали на применение западного оружия. Если брать иерархию целей, то на уровне моста будут, пожалуй, только военные аэродромы — и здесь тоже надо быть готовыми к возможной атаке по ним. В том числе в части защиты самолётов от удара, о чем уже многие язык сломали говорить, и их рассредоточения. И пытаться они будут не "раз не получилось, и ладно", а до результата или до того момента, когда пытаться будет некому и нечем. И относиться к предстоящим их попыткам в духе "что они смогут с этим хламом" не стоит, крушение иллюзий может обойтись дорого. Поэтому готовиться надо и к отражению удара, и, ещё важнее, к тому, чтобы удар сорвать, вовремя выявив, на каких площадках F-16 будут размещаться и получать вооружение", — отметил он.В то же время ряд военкоров считает, что Украина бьёт по российской ПВО с далеко идущей целью."Уважаемый "Рыбарь", охота за крымским ПВО преследует более крупную цель, чем атака Крымского моста. Роман Сапоньков сегодня указывал, что это больше похоже на подготовку неба под массовое использование истребителей F-16", — прокомментировал публикацию "Рыбаря" военкор и волонтёр Алексей Живов.Его коллега Роман Сапоньков ранее предполагал, что Россия стоит на пороге массированного налёта авиации НАТО."Сидим с Живовым. Судя по многочисленным атакам нашего ПВО на юге, мы стоим на пороге массированного налёта авиации НАТО. Скорее всего, F-16 и другая авиация для Украины уже подготовлена и находится на низком старте. Все эти заявления "о скорой передаче" обычный туман войны. Можно гадать, будут ли за штурвалами сидеть иностранные пилоты, это не так важно (главком ВВС ВСУ уже заявил, что часть полученных от США самолётов будет базироваться в Восточной Европе), особенно учитывая опыт Вьетнама, но, скорее всего, будет налёт не одним десятком самолётов, на каждом из которых будет висеть солидная бомбовая нагрузка. Целью может стать группировка в Крыму и группировка "Днепр". Это американская классика американской воздушной войны, хоть и руками украинского аватара", — отметил он.Живов, в свою очередь, отмечал, что удар может наноситься и с аэродромов, расположенных в Польше и Румынии."Основа всех американских наступательных стратегий — это авиация. Сначала идет этап преодоления ПВО за счет ракет PrSm и ATACMS, затем в дело вступает авиация НАТО на базе F16, под крыльями которого широчайший ассортимент боеприпасов. Наблюдая за последними событиями, действительно можно прийти к выводу, что Штаты под украинским флагом расчищают себе небо для использования заранее приготовленной в Румынии и Польше авиационной армады. В каком-то смысле это риск. Но Западные союзники уверены, что по аэродромам в Польше и Румынии мы не ответим", — указывал он.Примечательно, что похожей точки зрения придерживаются и западные аналитики. Только по их мнению, Украина пытается ослабить российскую ПВО перед использованием переданным Западом самолётов F-16."Украинские войска, вероятно, стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Украина получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования Украиной пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам. Украинские войска, вероятно, пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 на Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года", — сообщил американский Институт изучения войны (ISW).По мнению его аналитиков, ВСУ, вероятно, со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнёры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.В то же время аналитики ISW напомнили, что, по официальной версии, украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что понадобится значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения украинских вооружённых сил по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе и для поддержки наземных операций.При этом российские эксперты не раз указывали, что вполне вероятен сценарий, когда под видом украинских пилотов в небе над Украиной будут воевать западные военлёты. При этом эксперты не исключали, что F-16 будут взлетать не непосредственно с украинских аэродромов, а с баз, расположенных в странах НАТО, граничащих с Украиной.

https://ukraina.ru/20240611/1055614178.html

https://ukraina.ru/20240611/1055602636.html

https://ukraina.ru/20240611/1055598142.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, крым, крымский мост, алексей живов, роман сапоньков, украина