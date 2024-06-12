Самую сложную зиму ожидают на Украине - 12.06.2024 Украина.ру
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Самую сложную зиму ожидают на Украине
Самую сложную зиму ожидают на Украине - 12.06.2024 Украина.ру
Самую сложную зиму ожидают на Украине
Из-за повреждений энергетической структуры предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий. Об этом 12 июня заявил исполнительный директор энергетической компании "Укрнафта" Сергей Корецкий
2024-06-12T12:35
2024-06-12T12:35
новости
украина
владимир зеленский
лана зеркаль
укрнафта
энергетика
инфраструктура
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"Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас", - цитирует слова Корецкого Financial Times.Тем временем Владимир Зеленский, выступая на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил, что страна ожидает от партнеров выделения миллиардов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. У Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии, утверждает Зеленский.Однако советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что запуск газовой генерации "в самых лучших условиях занимает год", а в стране еще не запустили даже поставленные в прошлом году турбины.
https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, лана зеркаль, укрнафта, энергетика, инфраструктура
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Лана Зеркаль, Укрнафта, энергетика, инфраструктура

Самую сложную зиму ожидают на Украине

12:35 12.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Из-за повреждений энергетической структуры предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий. Об этом 12 июня заявил исполнительный директор энергетической компании "Укрнафта" Сергей Корецкий
"Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас", - цитирует слова Корецкого Financial Times.
Тем временем Владимир Зеленский, выступая на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил, что страна ожидает от партнеров выделения миллиардов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. У Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии, утверждает Зеленский.
Однако советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что запуск газовой генерации "в самых лучших условиях занимает год", а в стране еще не запустили даже поставленные в прошлом году турбины.
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 12:35
Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикойВо многих украинских городах, в том числе Киеве, назревает энергетических коллапс. Столица привыкает жить в режиме семичасовых отключений электроэнергии. Для многих районов города – это критическая отметка.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЛана ЗеркальУкрнафтаэнергетикаинфраструктура
 
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Заголовок открываемого материала
12:35Самую сложную зиму ожидают на Украине
12:35Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов
12:16Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента
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