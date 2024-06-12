https://ukraina.ru/20240612/1055619733.html
Самую сложную зиму ожидают на Украине
Самую сложную зиму ожидают на Украине - 12.06.2024 Украина.ру
Самую сложную зиму ожидают на Украине
Из-за повреждений энергетической структуры предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий. Об этом 12 июня заявил исполнительный директор энергетической компании "Укрнафта" Сергей Корецкий
2024-06-12T12:35
2024-06-12T12:35
2024-06-12T12:35
новости
украина
владимир зеленский
лана зеркаль
укрнафта
энергетика
инфраструктура
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"Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас", - цитирует слова Корецкого Financial Times.Тем временем Владимир Зеленский, выступая на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил, что страна ожидает от партнеров выделения миллиардов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. У Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии, утверждает Зеленский.Однако советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что запуск газовой генерации "в самых лучших условиях занимает год", а в стране еще не запустили даже поставленные в прошлом году турбины.
https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, владимир зеленский, лана зеркаль, укрнафта, энергетика, инфраструктура
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Лана Зеркаль, Укрнафта, энергетика, инфраструктура
Самую сложную зиму ожидают на Украине
Из-за повреждений энергетической структуры предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий. Об этом 12 июня заявил исполнительный директор энергетической компании "Укрнафта" Сергей Корецкий
"Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас", - цитирует слова Корецкого Financial Times.
Тем временем Владимир Зеленский, выступая на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил, что страна ожидает от партнеров выделения миллиардов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. У Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии, утверждает Зеленский.
Однако советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что запуск газовой генерации "в самых лучших условиях занимает год", а в стране еще не запустили даже поставленные в прошлом году турбины.