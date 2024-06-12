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Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента
Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента - 12.06.2024 Украина.ру
Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента
Из состава администрации президента России исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Это следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на сайте официальной и правовой информации 12 июня.
2024-06-12T12:16
2024-06-12T12:16
2024-06-12T12:16
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"Внести в Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом президента Российской Федерации... следующие изменения: из абзаца второго пункта 3 слова "специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной" исключить", - говорится в документе.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, соответствующее решение было принято в связи с тем, что Кремль больше не видит необходимости в этой должности."Необходимость в такой должности давно пропала", – сказал Песков.При этом Владимир Путин подписал указ об образовании в администрации президента пять новых управлении. Это управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета РФ.
https://ukraina.ru/20240607/1055555619.html
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новости, россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, кремль, администрация президента, должность
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Кремль, Администрация президента, должность
Путин упразднил должность спецпредставителя по Украине в администрации президента
Из состава администрации президента России исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Это следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и опубликованного на сайте официальной и правовой информации 12 июня.
"Внести в Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом президента Российской Федерации... следующие изменения: из абзаца второго пункта 3 слова "специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной" исключить", - говорится в документе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, соответствующее решение было принято в связи с тем, что Кремль больше не видит необходимости в этой должности.
"Необходимость в такой должности давно пропала", – сказал Песков.
При этом Владимир Путин подписал указ об образовании в администрации президента пять новых управлении. Это управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета РФ.