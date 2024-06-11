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Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии

Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии - 11.06.2024 Украина.ру

Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии

С началом войны отношение Советской власти к Православной церкви поменялось. В сентябре 1943 года в Москве состоялся Архиерейский собор, который впервые после смерти святителя Тихона в 1925 году избрал патриарха. Одним из участников собора был архиепископ Красноярский Лука, который формально находился в ссылке, а помимо душ врачевал также тела

2024-06-11T17:06

2024-06-11T17:06

2024-06-11T17:06

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В миру этого удивительного человека звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он действительно совмещал служение в церкви с работой в качестве хирурга и стал единственным священнослужителем, удостоенным Сталинской премии за книгу "Очерки гнойной хирургии", которую и по сей день штудируют студенты медвузов. В 1995 году он был причислен к лику святых. Чудотворные мощи его покоятся в Троицком соборе Симферополя. РПЦ отмечает день памяти святого 11 июня.Родился Валентин Феликсович 15 апреля 1877 года в Керчи в семье представителей древнего, но обедневшего белорусского дворянского рода. Отец его был католиком по вероисповеданию, мать – православной.В 1889 году семья Войно-Ясенецких переехала в Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и художественную школу. Первоначально он собирался поступить в столичную Академию художеств, но в последний момент передумал и поступил на тот же медицинский факультет университета Св. Владимира, который значительно позже окончил Михаил Булгаков. Цель свою он обозначил просто – "я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земским мужицким врачом".В 1903 году он занялся практикой в качестве руководителя отделения хирургии при госпитале Киевского Красного Креста в Чите. Там же он женился.В период с 1905 по 1917 год он работал в качестве земского врача в Симбирской, Курской, Саратовской, Полтавской губерниях и, наконец, в Переславле-Залесском.В 1916 году он защитил докторскую диссертацию на тему анестезии, удостоенную специальной премии Варшавского университета.С 1917 по 1923 года он жил в Ташкенте, трудился в Ново-Городской больнице хирургом, возглавлял кафедру на медицинском факультете Туркестанского университета.В это время он принимало активнейшее участие в деятельности православной общины, был замечен епископом Ташкентским Иннокентием и получил от него предложение стать священнослужителем, на что немедленно ответил согласием.В 1921 году он был посвящён в сан диакона, а через несколько дней — в иерея и получил место в храме. При этом он не прерывал ни врачебную, ни преподавательскую практику. В 1923 году принял монашеский постриг под именем Луки.Вскоре он был арестован, обвинён в том, что поддерживал линию патриарха Тихона и сослан в Енисейск. В своих воспоминаниях он писал:"На допросе чекист спрашивал меня о моих политических взглядах и о моём отношении к Советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: "Так кто Вы — друг или враг наш?" Я ответил: "И друг и враг. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но Вы возглавили гонение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг Ваш".В ссылке он продолжал врачебную и священническую деятельность на дому, в 1926 году был освобождён и вернулся в Ташкент. Там он занялся частной практикой и продолжал служить в церкви.В 1929 году его обвинили в соучастии в убийстве профессора Ивана Михайловского, который вёл научные исследования по превращению неживой материи в живую, пытавшийся воскресить своего умершего сына, в результате сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством (Войно-Ясенецкий установил факт сумасшествия, что позволило похоронить покойного по христианскому обряду). По мнению ГПУ он пытался не допустить "выдающегося открытия, подрывающего основы мировых религий". Войно-Ясенецкий вновь был сослан и жил в нынешней Архангельской области.В 1934 году вернулся в Среднюю Азию и поселился в Андижане. Там заболел лихорадкой и ослеп на один глаз.Вскоре были изданы "Очерки гнойной хирургии", которые быстро приобрели мировую известность. Войно-Ясенецкий возглавил главную операционную в Институте неотложной помощи Ташкента, а в 1936 году получил звание доктора медицинских наук.В 1937 году он был арестован третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации". После длительных "конвейерных" допросов Войно-Ясенецкий подписал признательные показания. Удивительным образом его подельников расстреляли, а сам он отделался пятью годами ссылки – по условиям 1937 года вообще ни о чём – тогда за анекдот давали десять лет лагерей. Спасло то, что срок ему давали уже в 1940 году – во время "бериевской оттепели", когда массово оправдывались незаконно посаженные, а организаторы "конвейеров" сами пошли по "конвейеру".В Красноярском крае он продолжал работать хирургом, подготовил второе издание "очерков", а в начале войны написал письмо на имя Михаила Калинина:"Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку".Письмо легло на стол краевого начальства и 30 сентября 1941 года Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакгоспиталя №1515.В Красноярском крае в это время не было ни единого храма, но были православные. В октябре 1942 года Войно-Ясенецкий был возведён в сан архиепископа, а 27 декабря 1942 года ему было поручено управление Красноярской епархией.В 1943 году он принял участие в Поместном Соборе и вскоре был переведён на пост архиепископа Тамбовского. Там он также работал в эвакгоспитале №1414. Бывало выступал на совещаниях в священническом облачении, чем сильно смущал партийное начальство.В качестве архиепископа он организовал в области сбор средств на танковую колонну им. Дмитрия Донского и авиаэскадрилью им. Александра Невского. Под его руководством было собрано свыше миллиона рублей (стоимость Т-34 производства "Танкограда" составляла 135 тыс. рублей).В 1945 году он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (был недоволен, полагал себя достойным ордена), а в 1946 – Сталинскую премию первой степени в размере 200 тыс. рублей, из которых 130 тыс. он передал на помощь детским домам.В 1946 году был переведён в Симферополь, где возглавил Крымскую епархию. Уполномоченный по делам РПЦ Я. Жданов докладывал, что архиепископ Лука "за любое нарушение канонических правил мог лишить священника сана, уволить за штат, перевести с одного прихода на другой; священников же, бывших в заключении и в ссылках, приближал к себе, назначал на лучшие приходы, и всё это делалось без согласования с уполномоченным".Одновременно он консультировал Симферопольский военный госпиталь, проводил показательные операции, читал лекции перед врачами.В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. Даже ослепнув он самостоятельно приходил в храм и участвовал в богослужении.В постсоветское время вышла автобиографическая книга "Я полюбил страдание…", которая была им надиктована. Всего он был автором 55 научных трудов по хирургии, а также нескольких богословских трактатов.Умер Войно-Ясенецкий 11 июня 1961 года.

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