Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии - 11.06.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240611/1055613236.html
Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии - 11.06.2024 Украина.ру
Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
С началом войны отношение Советской власти к Православной церкви поменялось. В сентябре 1943 года в Москве состоялся Архиерейский собор, который впервые после смерти святителя Тихона в 1925 году избрал патриарха. Одним из участников собора был архиепископ Красноярский Лука, который формально находился в ссылке, а помимо душ врачевал также тела
2024-06-11T17:06
2024-06-11T17:06
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В миру этого удивительного человека звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он действительно совмещал служение в церкви с работой в качестве хирурга и стал единственным священнослужителем, удостоенным Сталинской премии за книгу "Очерки гнойной хирургии", которую и по сей день штудируют студенты медвузов. В 1995 году он был причислен к лику святых. Чудотворные мощи его покоятся в Троицком соборе Симферополя. РПЦ отмечает день памяти святого 11 июня.Родился Валентин Феликсович 15 апреля 1877 года в Керчи в семье представителей древнего, но обедневшего белорусского дворянского рода. Отец его был католиком по вероисповеданию, мать – православной.В 1889 году семья Войно-Ясенецких переехала в Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и художественную школу. Первоначально он собирался поступить в столичную Академию художеств, но в последний момент передумал и поступил на тот же медицинский факультет университета Св. Владимира, который значительно позже окончил Михаил Булгаков. Цель свою он обозначил просто – "я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земским мужицким врачом".В 1903 году он занялся практикой в качестве руководителя отделения хирургии при госпитале Киевского Красного Креста в Чите. Там же он женился.В период с 1905 по 1917 год он работал в качестве земского врача в Симбирской, Курской, Саратовской, Полтавской губерниях и, наконец, в Переславле-Залесском.В 1916 году он защитил докторскую диссертацию на тему анестезии, удостоенную специальной премии Варшавского университета.С 1917 по 1923 года он жил в Ташкенте, трудился в Ново-Городской больнице хирургом, возглавлял кафедру на медицинском факультете Туркестанского университета.В это время он принимало активнейшее участие в деятельности православной общины, был замечен епископом Ташкентским Иннокентием и получил от него предложение стать священнослужителем, на что немедленно ответил согласием.В 1921 году он был посвящён в сан диакона, а через несколько дней — в иерея и получил место в храме. При этом он не прерывал ни врачебную, ни преподавательскую практику. В 1923 году принял монашеский постриг под именем Луки.Вскоре он был арестован, обвинён в том, что поддерживал линию патриарха Тихона и сослан в Енисейск. В своих воспоминаниях он писал:"На допросе чекист спрашивал меня о моих политических взглядах и о моём отношении к Советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: "Так кто Вы — друг или враг наш?" Я ответил: "И друг и враг. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но Вы возглавили гонение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг Ваш".В ссылке он продолжал врачебную и священническую деятельность на дому, в 1926 году был освобождён и вернулся в Ташкент. Там он занялся частной практикой и продолжал служить в церкви.В 1929 году его обвинили в соучастии в убийстве профессора Ивана Михайловского, который вёл научные исследования по превращению неживой материи в живую, пытавшийся воскресить своего умершего сына, в результате сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством (Войно-Ясенецкий установил факт сумасшествия, что позволило похоронить покойного по христианскому обряду). По мнению ГПУ он пытался не допустить "выдающегося открытия, подрывающего основы мировых религий". Войно-Ясенецкий вновь был сослан и жил в нынешней Архангельской области.В 1934 году вернулся в Среднюю Азию и поселился в Андижане. Там заболел лихорадкой и ослеп на один глаз.Вскоре были изданы "Очерки гнойной хирургии", которые быстро приобрели мировую известность. Войно-Ясенецкий возглавил главную операционную в Институте неотложной помощи Ташкента, а в 1936 году получил звание доктора медицинских наук.В 1937 году он был арестован третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации". После длительных "конвейерных" допросов Войно-Ясенецкий подписал признательные показания. Удивительным образом его подельников расстреляли, а сам он отделался пятью годами ссылки – по условиям 1937 года вообще ни о чём – тогда за анекдот давали десять лет лагерей. Спасло то, что срок ему давали уже в 1940 году – во время "бериевской оттепели", когда массово оправдывались незаконно посаженные, а организаторы "конвейеров" сами пошли по "конвейеру".В Красноярском крае он продолжал работать хирургом, подготовил второе издание "очерков", а в начале войны написал письмо на имя Михаила Калинина:"Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку".Письмо легло на стол краевого начальства и 30 сентября 1941 года Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакгоспиталя №1515.В Красноярском крае в это время не было ни единого храма, но были православные. В октябре 1942 года Войно-Ясенецкий был возведён в сан архиепископа, а 27 декабря 1942 года ему было поручено управление Красноярской епархией.В 1943 году он принял участие в Поместном Соборе и вскоре был переведён на пост архиепископа Тамбовского. Там он также работал в эвакгоспитале №1414. Бывало выступал на совещаниях в священническом облачении, чем сильно смущал партийное начальство.В качестве архиепископа он организовал в области сбор средств на танковую колонну им. Дмитрия Донского и авиаэскадрилью им. Александра Невского. Под его руководством было собрано свыше миллиона рублей (стоимость Т-34 производства "Танкограда" составляла 135 тыс. рублей).В 1945 году он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (был недоволен, полагал себя достойным ордена), а в 1946 – Сталинскую премию первой степени в размере 200 тыс. рублей, из которых 130 тыс. он передал на помощь детским домам.В 1946 году был переведён в Симферополь, где возглавил Крымскую епархию. Уполномоченный по делам РПЦ Я. Жданов докладывал, что архиепископ Лука "за любое нарушение канонических правил мог лишить священника сана, уволить за штат, перевести с одного прихода на другой; священников же, бывших в заключении и в ссылках, приближал к себе, назначал на лучшие приходы, и всё это делалось без согласования с уполномоченным".Одновременно он консультировал Симферопольский военный госпиталь, проводил показательные операции, читал лекции перед врачами.В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. Даже ослепнув он самостоятельно приходил в храм и участвовал в богослужении.В постсоветское время вышла автобиографическая книга "Я полюбил страдание…", которая была им надиктована. Всего он был автором 55 научных трудов по хирургии, а также нескольких богословских трактатов.Умер Войно-Ясенецкий 11 июня 1961 года.
https://ukraina.ru/20231208/1025790928.html
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Василий Стоякин
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Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии

17:06 11.06.2024
 
© Иконописная мастерская “Радонежъ” Св. Лука Крымский. Икона
Св. Лука Крымский. Икона
© Иконописная мастерская “Радонежъ”
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
С началом войны отношение Советской власти к Православной церкви поменялось. В сентябре 1943 года в Москве состоялся Архиерейский собор, который впервые после смерти святителя Тихона в 1925 году избрал патриарха. Одним из участников собора был архиепископ Красноярский Лука, который формально находился в ссылке, а помимо душ врачевал также тела
В миру этого удивительного человека звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он действительно совмещал служение в церкви с работой в качестве хирурга и стал единственным священнослужителем, удостоенным Сталинской премии за книгу "Очерки гнойной хирургии", которую и по сей день штудируют студенты медвузов. В 1995 году он был причислен к лику святых. Чудотворные мощи его покоятся в Троицком соборе Симферополя. РПЦ отмечает день памяти святого 11 июня.
Родился Валентин Феликсович 15 апреля 1877 года в Керчи в семье представителей древнего, но обедневшего белорусского дворянского рода. Отец его был католиком по вероисповеданию, мать – православной.
В 1889 году семья Войно-Ясенецких переехала в Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и художественную школу. Первоначально он собирался поступить в столичную Академию художеств, но в последний момент передумал и поступил на тот же медицинский факультет университета Св. Владимира, который значительно позже окончил Михаил Булгаков. Цель свою он обозначил просто – "я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земским мужицким врачом".
В 1903 году он занялся практикой в качестве руководителя отделения хирургии при госпитале Киевского Красного Креста в Чите. Там же он женился.
В период с 1905 по 1917 год он работал в качестве земского врача в Симбирской, Курской, Саратовской, Полтавской губерниях и, наконец, в Переславле-Залесском.
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8 декабря 2023, 18:13История
Климент, папа Римский – первый святой на РусиПервыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем, и день памяти которого Православная церковь отмечает 8 декабря. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире
В 1916 году он защитил докторскую диссертацию на тему анестезии, удостоенную специальной премии Варшавского университета.
С 1917 по 1923 года он жил в Ташкенте, трудился в Ново-Городской больнице хирургом, возглавлял кафедру на медицинском факультете Туркестанского университета.
В это время он принимало активнейшее участие в деятельности православной общины, был замечен епископом Ташкентским Иннокентием и получил от него предложение стать священнослужителем, на что немедленно ответил согласием.
В 1921 году он был посвящён в сан диакона, а через несколько дней — в иерея и получил место в храме. При этом он не прерывал ни врачебную, ни преподавательскую практику. В 1923 году принял монашеский постриг под именем Луки.
Вскоре он был арестован, обвинён в том, что поддерживал линию патриарха Тихона и сослан в Енисейск. В своих воспоминаниях он писал:
"На допросе чекист спрашивал меня о моих политических взглядах и о моём отношении к Советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: "Так кто Вы — друг или враг наш?" Я ответил: "И друг и враг. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но Вы возглавили гонение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг Ваш".
В ссылке он продолжал врачебную и священническую деятельность на дому, в 1926 году был освобождён и вернулся в Ташкент. Там он занялся частной практикой и продолжал служить в церкви.
24 июня 2019, 15:06
«Святой доктор»Так в Киеве звали Феофила Гавриловича Яновского. Википедия аттестует его как терапевта, ученого, педагога, основоположника клинической фтизиатрии, основателя украинской терапевтической школы, организатора санаторно-курортного лечения на Украине и службы скорой медицинской помощи в Киеве.
В 1929 году его обвинили в соучастии в убийстве профессора Ивана Михайловского, который вёл научные исследования по превращению неживой материи в живую, пытавшийся воскресить своего умершего сына, в результате сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством (Войно-Ясенецкий установил факт сумасшествия, что позволило похоронить покойного по христианскому обряду). По мнению ГПУ он пытался не допустить "выдающегося открытия, подрывающего основы мировых религий". Войно-Ясенецкий вновь был сослан и жил в нынешней Архангельской области.
В 1934 году вернулся в Среднюю Азию и поселился в Андижане. Там заболел лихорадкой и ослеп на один глаз.
Вскоре были изданы "Очерки гнойной хирургии", которые быстро приобрели мировую известность. Войно-Ясенецкий возглавил главную операционную в Институте неотложной помощи Ташкента, а в 1936 году получил звание доктора медицинских наук.
В 1937 году он был арестован третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации". После длительных "конвейерных" допросов Войно-Ясенецкий подписал признательные показания. Удивительным образом его подельников расстреляли, а сам он отделался пятью годами ссылки – по условиям 1937 года вообще ни о чём – тогда за анекдот давали десять лет лагерей. Спасло то, что срок ему давали уже в 1940 году – во время "бериевской оттепели", когда массово оправдывались незаконно посаженные, а организаторы "конвейеров" сами пошли по "конвейеру".
В Красноярском крае он продолжал работать хирургом, подготовил второе издание "очерков", а в начале войны написал письмо на имя Михаила Калинина:
"Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку".
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 08:00История
Николай Склифосовский: выдающийся хирург - уроженец НовороссииИмя знаменитого русского хирурга Николая Васильевича Склифосовского известно большинству по реплике персонажа Юрия Никулина в "Кавказской пленнице", а несчастливому меньшинству – из посещения больницы скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Родился этот врач, однако, на территории Новороссии
Письмо легло на стол краевого начальства и 30 сентября 1941 года Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакгоспиталя №1515.
В Красноярском крае в это время не было ни единого храма, но были православные. В октябре 1942 года Войно-Ясенецкий был возведён в сан архиепископа, а 27 декабря 1942 года ему было поручено управление Красноярской епархией.
В 1943 году он принял участие в Поместном Соборе и вскоре был переведён на пост архиепископа Тамбовского. Там он также работал в эвакгоспитале №1414. Бывало выступал на совещаниях в священническом облачении, чем сильно смущал партийное начальство.
В качестве архиепископа он организовал в области сбор средств на танковую колонну им. Дмитрия Донского и авиаэскадрилью им. Александра Невского. Под его руководством было собрано свыше миллиона рублей (стоимость Т-34 производства "Танкограда" составляла 135 тыс. рублей).
В 1945 году он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (был недоволен, полагал себя достойным ордена), а в 1946 – Сталинскую премию первой степени в размере 200 тыс. рублей, из которых 130 тыс. он передал на помощь детским домам.
В 1946 году был переведён в Симферополь, где возглавил Крымскую епархию. Уполномоченный по делам РПЦ Я. Жданов докладывал, что архиепископ Лука "за любое нарушение канонических правил мог лишить священника сана, уволить за штат, перевести с одного прихода на другой; священников же, бывших в заключении и в ссылках, приближал к себе, назначал на лучшие приходы, и всё это делалось без согласования с уполномоченным".
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря 2023, 08:00История
"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову В числе людей, которых можно назвать великими киевлянами, немало тех, кто родился далеко от Города, но связавших с ним свою судьбу и прославивших его. Среди них – уроженец Львовской области Богдан Ступка, родившийся в Новой Москве авиаконструктор Олег Антонов, создатель советской ЭВМ нижегородец Сергей Лебедев и, конечно, хирург Николай Амосов
Одновременно он консультировал Симферопольский военный госпиталь, проводил показательные операции, читал лекции перед врачами.
В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. Даже ослепнув он самостоятельно приходил в храм и участвовал в богослужении.
В постсоветское время вышла автобиографическая книга "Я полюбил страдание…", которая была им надиктована. Всего он был автором 55 научных трудов по хирургии, а также нескольких богословских трактатов.
Умер Войно-Ясенецкий 11 июня 1961 года.
 
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Заголовок открываемого материала
17:24Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
17:06Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
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