Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич - 11.06.2024 Украина.ру
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Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич - 11.06.2024 Украина.ру
Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском... Украина.ру, 11.06.2024
2024-06-11T16:09
2024-06-11T16:09
видео
россия
украина
франция
олег хавич
европарламент
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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском правительстве и каковы шансы у молдавского оппозиционного блока на предстоящих выборах в этой стране. Кроме того, он поделился своей позицией о проблемах украинцев при въезде в Россию и рассказал о главном страхе украинских беженцев в ЕС:00:22 – О выборах в Европарламент: результат Франции и Германии;09:10 – О разладе в правительстве Израиля;12:07 – О шансах молдавской оппозиции и выборе пути гражданами страны;16:35 – Беженцы из Украины: пути в Россию и настроения в ЕС.
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Видео, Россия, Украина, Франция, Олег Хавич, Европарламент, ЕС

Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич

16:09 11.06.2024
 
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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском правительстве и каковы шансы у молдавского оппозиционного блока на предстоящих выборах в этой стране.

Кроме того, он поделился своей позицией о проблемах украинцев при въезде в Россию и рассказал о главном страхе украинских беженцев в ЕС:

00:22 – О выборах в Европарламент: результат Франции и Германии;
09:10 – О разладе в правительстве Израиля;
12:07 – О шансах молдавской оппозиции и выборе пути гражданами страны;
16:35 – Беженцы из Украины: пути в Россию и настроения в ЕС.
 
ВидеоРоссияУкраинаФранцияОлег ХавичЕвропарламентЕС
 
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