https://ukraina.ru/20240611/1055611558.html

Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич

Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич - 11.06.2024 Украина.ру

Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич

Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском... Украина.ру, 11.06.2024

2024-06-11T16:09

2024-06-11T16:09

2024-06-11T16:09

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франция

олег хавич

европарламент

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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском правительстве и каковы шансы у молдавского оппозиционного блока на предстоящих выборах в этой стране. Кроме того, он поделился своей позицией о проблемах украинцев при въезде в Россию и рассказал о главном страхе украинских беженцев в ЕС:00:22 – О выборах в Европарламент: результат Франции и Германии;09:10 – О разладе в правительстве Израиля;12:07 – О шансах молдавской оппозиции и выборе пути гражданами страны;16:35 – Беженцы из Украины: пути в Россию и настроения в ЕС.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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