Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру разъяснил, чем опасны для России результаты выборов в Европарламент, в чём причины разлада в израильском правительстве и каковы шансы у молдавского оппозиционного блока на предстоящих выборах в этой стране.
Кроме того, он поделился своей позицией о проблемах украинцев при въезде в Россию и рассказал о главном страхе украинских беженцев в ЕС:
00:22 – О выборах в Европарламент: результат Франции и Германии;
09:10 – О разладе в правительстве Израиля;
12:07 – О шансах молдавской оппозиции и выборе пути гражданами страны;
16:35 – Беженцы из Украины: пути в Россию и настроения в ЕС.
Кроме того, он поделился своей позицией о проблемах украинцев при въезде в Россию и рассказал о главном страхе украинских беженцев в ЕС:
00:22 – О выборах в Европарламент: результат Франции и Германии;
09:10 – О разладе в правительстве Израиля;
12:07 – О шансах молдавской оппозиции и выборе пути гражданами страны;
16:35 – Беженцы из Украины: пути в Россию и настроения в ЕС.