Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата - 11.06.2024 Украина.ру
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Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата - 11.06.2024 Украина.ру
Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о смысле праздника День России и разъяснил, почему прения по поводу этой даты лишены всякого смысла
2024-06-11T10:13
2024-06-11T10:13
видео
россия
украина
белоруссия
ростислав ищенко
снг
ссср
праздники
российская империя
суверенитет
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День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня – в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.
россия
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белоруссия
ссср
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видео, россия, украина, белоруссия, ростислав ищенко, снг, ссср, праздники, российская империя, суверенитет, граница, государственная граница, независимость, рсфср, беларусь, видео
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Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата

10:13 11.06.2024
 
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В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о смысле праздника День России и разъяснил, почему прения по поводу этой даты лишены всякого смысла
День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня – в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.
 
ВидеоРоссияУкраинаБелоруссияРостислав ИщенкоСНГСССРпраздникиРоссийская империясуверенитетграницагосударственная границанезависимостьРСФСРБеларусь
 
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Заголовок открываемого материала
10:13Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
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