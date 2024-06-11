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Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата - 11.06.2024 Украина.ру
Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о смысле праздника День России и разъяснил, почему прения по поводу этой даты лишены всякого смысла
2024-06-11T10:13
2024-06-11T10:13
2024-06-11T10:13
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белоруссия
ростислав ищенко
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праздники
российская империя
суверенитет
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День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня – в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, украина, белоруссия, ростислав ищенко, снг, ссср, праздники, российская империя, суверенитет, граница, государственная граница, независимость, рсфср, беларусь, видео
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Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата
В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о смысле праздника День России и разъяснил, почему прения по поводу этой даты лишены всякого смысла
День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня – в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.