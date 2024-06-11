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Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата

Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата - 11.06.2024 Украина.ру

Нравится страна – празднуй, не нравится – нет: Ищенко объяснил, нужна ли для Дня России другая дата

В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о смысле праздника День России и разъяснил, почему прения по поводу этой даты лишены всякого смысла

2024-06-11T10:13

2024-06-11T10:13

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россия

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суверенитет

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День России – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня – в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.

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украина

белоруссия

ссср

российская империя

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