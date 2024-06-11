"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта - 11.06.2024 Украина.ру
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"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта
"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта - 11.06.2024 Украина.ру
"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта
Было бы интересно, если ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае войска смогут отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной обороны ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-06-11T05:00
2024-06-11T05:00
новости
россия
часов яр
олег измайлов
очеретино
сво
бои
наступление
вс рф
оборона
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ВС РФ нужно взять под контроль Карловку и весь район Карловского водохранилища. Если это получится, то дальше можно пойти в старые районы западного Донбасса (Селидово, Красноармейск), рассказал эксперт.До этих городов осталось пройти не так много километров. А интереснее всего было бы, если бы ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае можно отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной украинской обороны. Эти два направления наиболее перспективны, добавил он.Если российские войска подойдут с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны. Эту задачу могут решить за лето. Потому что командование ВС РФ собирается бить "не там, где чешется", а там, где противник этого не ожидает, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО возможных сценариях интервенции НАТО на Украину можно прочитать в интервью Сергей Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
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россия
часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, часов яр, олег измайлов, очеретино, сво, бои, наступление, вс рф, оборона, всу
Новости, Россия, Часов Яр, Олег Измайлов, Очеретино, СВО, бои, наступление, ВС РФ, оборона, ВСУ

"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта

05:00 11.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Было бы интересно, если ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае войска смогут отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной обороны ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
ВС РФ нужно взять под контроль Карловку и весь район Карловского водохранилища. Если это получится, то дальше можно пойти в старые районы западного Донбасса (Селидово, Красноармейск), рассказал эксперт.
До этих городов осталось пройти не так много километров. А интереснее всего было бы, если бы ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае можно отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной украинской обороны. Эти два направления наиболее перспективны, добавил он.
"Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть", - подчеркнул Измайлов.
Если российские войска подойдут с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны. Эту задачу могут решить за лето. Потому что командование ВС РФ собирается бить "не там, где чешется", а там, где противник этого не ожидает, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
О возможных сценариях интервенции НАТО на Украину можно прочитать в интервью Сергей Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
Павел Леонов
Вчера, 05:20
Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из НикарагуаНе исключено, что полякам будут кидать цветы на танковую броню, как уже было неоднократно, когда Западная Украина приветствовала своих европейских "освободителей". Поэтому вопрос вооруженного противостояния России и Польши смещается на потом. До этого еще будет куча политических событий, и как все повернется — предсказать не берется никто
 
НовостиРоссияЧасов ЯрОлег ИзмайловОчеретиноСВОбоинаступлениеВС РФоборонаВСУ
 
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