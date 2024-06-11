"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта
Было бы интересно, если ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае войска смогут отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной обороны ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
ВС РФ нужно взять под контроль Карловку и весь район Карловского водохранилища. Если это получится, то дальше можно пойти в старые районы западного Донбасса (Селидово, Красноармейск), рассказал эксперт.
До этих городов осталось пройти не так много километров. А интереснее всего было бы, если бы ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае можно отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной украинской обороны. Эти два направления наиболее перспективны, добавил он.
"Угледар тоже может стать перспективным. Но больше у меня надежд на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть", - подчеркнул Измайлов.
Если российские войска подойдут с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны. Эту задачу могут решить за лето. Потому что командование ВС РФ собирается бить "не там, где чешется", а там, где противник этого не ожидает, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
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