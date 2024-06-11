https://ukraina.ru/20240611/1055581025.html

"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта

"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта - 11.06.2024 Украина.ру

"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта

Было бы интересно, если ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае войска смогут отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной обороны ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-11T05:00

2024-06-11T05:00

2024-06-11T05:00

новости

россия

часов яр

олег измайлов

очеретино

сво

бои

наступление

вс рф

оборона

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ВС РФ нужно взять под контроль Карловку и весь район Карловского водохранилища. Если это получится, то дальше можно пойти в старые районы западного Донбасса (Селидово, Красноармейск), рассказал эксперт.До этих городов осталось пройти не так много километров. А интереснее всего было бы, если бы ВС РФ продвинулись от Очеретино и ударили по Константиновке с юга. В этом случае можно отрезать Дзержинск (Торецк) от остальной украинской обороны. Эти два направления наиболее перспективны, добавил он.Если российские войска подойдут с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны. Эту задачу могут решить за лето. Потому что командование ВС РФ собирается бить "не там, где чешется", а там, где противник этого не ожидает, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО возможных сценариях интервенции НАТО на Украину можно прочитать в интервью Сергей Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"

https://ukraina.ru/20240610/1055554429.html

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новости, россия, часов яр, олег измайлов, очеретино, сво, бои, наступление, вс рф, оборона, всу