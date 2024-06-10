Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину - 10.06.2024 Украина.ру
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Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину
Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину - 10.06.2024 Украина.ру
Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину
Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором... Украина.ру, 10.06.2024
2024-06-10T17:50
2024-06-10T17:50
видео
украина
запад
россия
вооруженные силы украины
f-16
авиация
ввс украины
саммит
президентские выборы
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Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором объяснил, почему надежда на западные самолёты не поможет ВСУ, насколько реальна ядерная угроза и вероятен ли новый этап эскалации, а также рассказал том, каковы шансы на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине:00:27 – О надеждах Украины на истребители F-16;03:08 – Сколько времени требуется на подготовку пилотов;09:48 – О разрешении Запада на удары по России;14:34 – Об окончательном пересечении "красных линий";17:22 – О ядерной угрозе: насколько она сейчас велика;21:22 – Швейцарский "мирный" саммит и его смысл;26:27 – О выборах президента США и вероятности реальных переговоров.
украина
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видео, украина, запад, россия, вооруженные силы украины, f-16, авиация, ввс украины, саммит, президентские выборы, сша, всу, сво, видео
Видео, Украина, Запад, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16, авиация, ВВС Украины, саммит, президентские выборы, США, ВСУ, СВО

Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину

17:50 10.06.2024
 
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Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором объяснил, почему надежда на западные самолёты не поможет ВСУ, насколько реальна ядерная угроза и вероятен ли новый этап эскалации, а также рассказал том, каковы шансы на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине:

00:27 – О надеждах Украины на истребители F-16;
03:08 – Сколько времени требуется на подготовку пилотов;
09:48 – О разрешении Запада на удары по России;
14:34 – Об окончательном пересечении "красных линий";
17:22 – О ядерной угрозе: насколько она сейчас велика;
21:22 – Швейцарский "мирный" саммит и его смысл;
26:27 – О выборах президента США и вероятности реальных переговоров.
 
ВидеоУкраинаЗападРоссияВооруженные силы УкраиныF-16авиацияВВС Украинысаммитпрезидентские выборыСШАВСУСВО
 
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