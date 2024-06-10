Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину
Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором объяснил, почему надежда на западные самолёты не поможет ВСУ, насколько реальна ядерная угроза и вероятен ли новый этап эскалации, а также рассказал том, каковы шансы на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине:
00:27 – О надеждах Украины на истребители F-16;
03:08 – Сколько времени требуется на подготовку пилотов;
09:48 – О разрешении Запада на удары по России;
14:34 – Об окончательном пересечении "красных линий";
17:22 – О ядерной угрозе: насколько она сейчас велика;
21:22 – Швейцарский "мирный" саммит и его смысл;
26:27 – О выборах президента США и вероятности реальных переговоров.
00:27 – О надеждах Украины на истребители F-16;
03:08 – Сколько времени требуется на подготовку пилотов;
09:48 – О разрешении Запада на удары по России;
14:34 – Об окончательном пересечении "красных линий";
17:22 – О ядерной угрозе: насколько она сейчас велика;
21:22 – Швейцарский "мирный" саммит и его смысл;
26:27 – О выборах президента США и вероятности реальных переговоров.