https://ukraina.ru/20240610/1055588814.html

Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину

Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину - 10.06.2024 Украина.ру

Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину

Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором... Украина.ру, 10.06.2024

2024-06-10T17:50

2024-06-10T17:50

2024-06-10T17:50

видео

украина

запад

россия

вооруженные силы украины

f-16

авиация

ввс украины

саммит

президентские выборы

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Бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр дал эксклюзивное интервью Украина.ру в котором объяснил, почему надежда на западные самолёты не поможет ВСУ, насколько реальна ядерная угроза и вероятен ли новый этап эскалации, а также рассказал том, каковы шансы на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине:00:27 – О надеждах Украины на истребители F-16;03:08 – Сколько времени требуется на подготовку пилотов;09:48 – О разрешении Запада на удары по России;14:34 – Об окончательном пересечении "красных линий";17:22 – О ядерной угрозе: насколько она сейчас велика;21:22 – Швейцарский "мирный" саммит и его смысл;26:27 – О выборах президента США и вероятности реальных переговоров.

украина

запад

россия

сша

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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