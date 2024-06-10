https://ukraina.ru/20240610/1055585359.html

В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул

В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул - 10.06.2024 Украина.ру

В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул

В Гагаузии более 25 000 пенсионеров и бюджетников получают надбавки к пенсиям и зарплатам. Об этом журналистам Украина.ру заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул 9 июня в Москве, на встрече с журналистами на полях второго съезда сторонников политического блока "Победа"

2024-06-10T16:59

2024-06-10T16:59

2024-06-10T16:59

новости

молдавия

евгения гуцул

банки

карты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053651278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb68bdf97158a38a5272a4491caf196.jpg

Очень много жителей Гагаузии заинтересованны в получении росийских надбавок, сказала Гуцул."Мы ведем переговоры с администрацией "Промсвязьбанка" по поводу того, чтобы и жителям других регионов нашей республики предоставить такую возможность. К сожалению, у нас вся Молдова в нищете живет. Поступает очень много просьб. Мы сейчас рассматриваем, чтобы на юге республики, в регионе Тараклия, где большинство населения составляют болгары, люди тоже получали надбавки", - рассказала Гуцул.Благодаря договоренностям, достигнутым между руководством Гагаузской автономии и российским "Промсвязьбанком", жители автономии уже получают возможность жить по-другому, отметила Гуцул."Средняя пенсия в Молдавии около 100-150 евро. А сейчас пенсионеры получают надбавку. Получается еще столько же, сколько они имели", - подчеркнула она.Гуцул призналась, что есть трудности, связанные с обналичиваем этих денег, но эти трудности сами жители, получающие надбавки, преодолевают успешно."Наши гагаузы нашли способы и – все довольны. Трудно или легко, но в конечном итоге они получают эти деньги. Всегда есть обратный отзыв, и он положительный", - подытожила Евгения Гуцул.В апреле этого года глава Гагаузии заявила, что тысячи жителей региона уже обратились за получением российских карт "Мир". Она уточнила, что 5-7 тыс. обращений пенсионеры и бюджетники подали для того, чтобы через карту получать надбавки. Гуцул также сообщала, что система заработает 1 мая.В середине марта Гуцул заявила о планах автономии проработать с Россией вопрос о работе платежной системы "Мир" в регионе. По ее словам, это важно для того, чтобы жители смогли получать социальные выплаты.

https://ukraina.ru/20240321/1054018783.html

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, евгения гуцул, банки, карты