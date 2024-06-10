В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул - 10.06.2024 Украина.ру
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В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул
В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул - 10.06.2024 Украина.ру
В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул
В Гагаузии более 25 000 пенсионеров и бюджетников получают надбавки к пенсиям и зарплатам. Об этом журналистам Украина.ру заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул 9 июня в Москве, на встрече с журналистами на полях второго съезда сторонников политического блока "Победа"
2024-06-10T16:59
2024-06-10T16:59
новости
молдавия
евгения гуцул
банки
карты
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Очень много жителей Гагаузии заинтересованны в получении росийских надбавок, сказала Гуцул."Мы ведем переговоры с администрацией "Промсвязьбанка" по поводу того, чтобы и жителям других регионов нашей республики предоставить такую возможность. К сожалению, у нас вся Молдова в нищете живет. Поступает очень много просьб. Мы сейчас рассматриваем, чтобы на юге республики, в регионе Тараклия, где большинство населения составляют болгары, люди тоже получали надбавки", - рассказала Гуцул.Благодаря договоренностям, достигнутым между руководством Гагаузской автономии и российским "Промсвязьбанком", жители автономии уже получают возможность жить по-другому, отметила Гуцул."Средняя пенсия в Молдавии около 100-150 евро. А сейчас пенсионеры получают надбавку. Получается еще столько же, сколько они имели", - подчеркнула она.Гуцул призналась, что есть трудности, связанные с обналичиваем этих денег, но эти трудности сами жители, получающие надбавки, преодолевают успешно."Наши гагаузы нашли способы и – все довольны. Трудно или легко, но в конечном итоге они получают эти деньги. Всегда есть обратный отзыв, и он положительный", - подытожила Евгения Гуцул.В апреле этого года глава Гагаузии заявила, что тысячи жителей региона уже обратились за получением российских карт "Мир". Она уточнила, что 5-7 тыс. обращений пенсионеры и бюджетники подали для того, чтобы через карту получать надбавки. Гуцул также сообщала, что система заработает 1 мая.В середине марта Гуцул заявила о планах автономии проработать с Россией вопрос о работе платежной системы "Мир" в регионе. По ее словам, это важно для того, чтобы жители смогли получать социальные выплаты.
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новости, молдавия, евгения гуцул, банки, карты
Новости, Молдавия, Евгения Гуцул, банки, карты

В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул

16:59 10.06.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
© Sputnik
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В Гагаузии более 25 000 пенсионеров и бюджетников получают надбавки к пенсиям и зарплатам. Об этом журналистам Украина.ру заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул 9 июня в Москве, на встрече с журналистами на полях второго съезда сторонников политического блока "Победа"
Очень много жителей Гагаузии заинтересованны в получении росийских надбавок, сказала Гуцул.
"Мы ведем переговоры с администрацией "Промсвязьбанка" по поводу того, чтобы и жителям других регионов нашей республики предоставить такую возможность. К сожалению, у нас вся Молдова в нищете живет. Поступает очень много просьб. Мы сейчас рассматриваем, чтобы на юге республики, в регионе Тараклия, где большинство населения составляют болгары, люди тоже получали надбавки", - рассказала Гуцул.
Благодаря договоренностям, достигнутым между руководством Гагаузской автономии и российским "Промсвязьбанком", жители автономии уже получают возможность жить по-другому, отметила Гуцул.
"Средняя пенсия в Молдавии около 100-150 евро. А сейчас пенсионеры получают надбавку. Получается еще столько же, сколько они имели", - подчеркнула она.
Гуцул призналась, что есть трудности, связанные с обналичиваем этих денег, но эти трудности сами жители, получающие надбавки, преодолевают успешно.
"Наши гагаузы нашли способы и – все довольны. Трудно или легко, но в конечном итоге они получают эти деньги. Всегда есть обратный отзыв, и он положительный", - подытожила Евгения Гуцул.
В апреле этого года глава Гагаузии заявила, что тысячи жителей региона уже обратились за получением российских карт "Мир". Она уточнила, что 5-7 тыс. обращений пенсионеры и бюджетники подали для того, чтобы через карту получать надбавки. Гуцул также сообщала, что система заработает 1 мая.
В середине марта Гуцул заявила о планах автономии проработать с Россией вопрос о работе платежной системы "Мир" в регионе. По ее словам, это важно для того, чтобы жители смогли получать социальные выплаты.
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
21 марта, 14:03
Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению ГуцулПосле того как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения
 
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