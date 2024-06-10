https://ukraina.ru/20240610/1055579884.html

Террористические атаки на школы, ВС США признались, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня

Террористические атаки на школы, ВС США признались, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня - 10.06.2024 Украина.ру

Террористические атаки на школы, ВС США признались, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня

Киев планирует атаки на российские школы и объекты мирной инфраструктуры. Американские военные признались в участии западных коллег в атаке на территории России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:00

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Украина может начать террористическую кампанию по обстрелам или взрывам школ и других гражданских объектов в случае успехов ВС РФ, сообщило издание The Daily Express со ссылкой на аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда. Последний заявил, что Украина уже сейчас "абсолютно точно" планирует разрушительные террористические атаки."Террористическая активность будет включать в себя бомбардировки школ, инфраструктуры... и начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение", - отметил Драммонд.По его словам, терроризм как инструмент Киев намерен использовать, если РФ "победит на Украине или получит какую-либо победу". Также отмечается, что теракты будут совершаться на объектах гражданской инфраструктуры.При этом Драммонд отметил, что украинские террористические атаки будут гораздо более разрушительными, чем действия Вооружённых сил Украины на фронте.На публикацию уже обратили внимание в России."Британская Daily Express приводит план Украины развернуть террористическую кампанию против школ и других гражданских объектов России "в случае своего поражения". Причем приводит его буднично, как само собой разумеющееся. Тот факт, что Британия и в целом Запад поддерживают террористический режим, авторов этого материала уже совершенно не смущает. Все маски давно уже сброшены…", - отметил политолог и историк, обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.Ранее украинские спецслужбы уже признавались в организации и совершении терактов в России, в частности — в терактахна Крымском мосту, в результате которых погибли в общей сложности семь мирных жителей. Также украинские спецслужбы стоят за рядом других терактов в РФ, в т.ч. за терактом в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 144 человека.Признание американцевВоеннослужащие ВС США признались в участии западных военных в атаках на территории России. Видео с признанием опубликовал российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале."Российский А-50 в январе сбили с помощью ЗРК Patriot. Некая помощница начальника штаба 10-й Армии США, полковник Розанна Клементе, рассказала, что наш самолет ДРЛО был атакован экипажем, подготовленным в Германии. Рассказала, посмеиваясь и чуть ли не приплясывая. По её словам, немецкие инструкторы во время учений будили батарею посреди ночи, отдавали приказ выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и быстро удаляться. Полковник Клементе поведала, что так готовятся воздушные засады, когда комплексы ПВО двигают на самый передний край. Таким образом был поражен ДРЛО А-50 в январе этого года", - отметил Коц.Он также отметил, что Клементе рассказала о засаде Patriot, в результате которой были сбиты несколько Су-27."Вероятно, имеется ввиду атака в Брянской области, когда были сбиты два Ми-8, Су-34 и Су-35. Если это действительно так, то, не сомневаюсь, в подготовке этой атаки напрямую участвовали немецкие "инструкторы". Или американские. Не важно. Не то, чтобы это было большим открытием. Просто очередная иллюстрация о вовлечённости "коллективного Запада" в нашу войну. И они перестают стесняться в этом признаваться", - рассказал военкор.Эту публикацию прокомментировал автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации."Если это действительно так, то единственный вопрос который тут нужно задать, какую ответственность понесло должностное лицо, поставившее А-50 в зону поражения ЗРК противника. Хотя вопрос конечно риторический", - указывалось в публикации.Официальных комментариев США и Германии по поводу участия западных военных в атаках, осуществлённых над территорией России, пока нет.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 40 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 26 обстрелов, на горловском — 14 обстрелов, выпустив в общей сложности 113 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица, также ранения получили четыре гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены одно домостроение, два автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Центрально-Городскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 32 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Докучаевску — 2 ракеты из РСЗО, по Ясиноватскому району — один сброс ВОП с БпЛА,Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал фото осколков ракет, упавших около одной из школ в Макеевке."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 10 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Летчиков ранен мужчина 1959 года рождения, Верхнеторецкое (Ясиноватский м.о.) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Октябрьской ранены женщина 1957 года рождения и мужчина 1949 года рождения", - позже сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 5; Каиры — 3; Новая Каховка — 6; Корсунка — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 2; Великая Лепетиха — 7", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Василевка, Каховка, Песчановка, Саги.Утром 10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России за предыдущие сутки."В Белгородском районе подверглись атакам поселок Малиновка, села Вергилевка, Журавлевка, Пушкарное, Репное, Таврово, Черемошное и Щетиновка. В ходе 6 обстрелов было выпущено 52 боеприпаса. Силами ПВО сбито 4 БпЛА. В результате атак повреждены 4 частных домовладения, 1 надворная постройка, 1 производственное помещение и 7 автомобилей. Пострадавших нет. В Борисовском районе село Богун-Городок, хутора Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка были атакованы 4 БпЛА и 1 боеприпасом в ходе 1 обстрела. В результате одной из атак пострадали трое бойцов белгородской самообороны. В настоящее время в городской больнице № 2 города Белгорода проходит лечение один пострадавший. У него осколочные ранения различных частей тела и проникающее ранение брюшной полости. Двое пострадавших после оказанной медицинской помощи отпущены домой, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно", - указывалось в публикации.В Валуйском городском округе по селу Вериговка был произведен обстрел 2 боеприпасами. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хутору Старый были произведены атаки с помощью одного БпЛА и двух снарядов. Был повреждён инфраструктурный объект связи."В Грайворонском городском округе села Безымено, Доброивановка и Козинка атакованы 14 дронами-камикадзе и 10 боеприпасами в ходе 2 обстрелов. Системой ПВО сбит один БпЛА. В селе Безымено в результате атак беспилотников повреждены три автомобиля, административный объект, надворная постройка и инфраструктурный объект связи. <...> В Краснояружском районе села Репяховка и Староселье подверглись атаке с помощью 5 БпЛА", - отмечалось в сводке.Также в Новооскольском городском округе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Прибрежный и селе Песчанка после подомового обхода были выявлены повреждения в 3 частных домах, 2 МКД и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены 3 автомобиля. В Ракитянском районе произошел пожар в нежилом помещении, в результате чего здание полностью сгорело. Пострадавших нет. В Чернянском районе силами ПВО сбит БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Новая Таволжанка, Середа, хуторам Марьино и Мухин нанесены удары 7 снарядами, 3 дронами-камикадзе, 1 взрывное устройство сброшено с беспилотника. Над территорией округа сбито 4 БпЛА противника. Повреждены 2 автобуса, 2 автомобиля, 2 частных домовладения и складское помещение сельхозпредприятия", - писал Гладков.До этого он сообщил об атаке на Шебекино."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также есть повреждения на линии электропередачи, частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка", - рассказал Гладков в 09:10.Кроме того, утром 10 июня Минобороны России сообщило о пресечённой атаке на Брянскую область."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БпЛА над территорией Брянской области", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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https://ukraina.ru/20240608/1055560800.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, сша