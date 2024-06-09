Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы - 09.06.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы
Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы - 09.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы
Западные страны в отношении России и украинского кризиса применяют классическую, давно ими сформулированную, тактику салями. То есть этот кусок колбасы нарезают маленькими кусочками. Если отрезать сразу большой кусок, возникнет возмущение. А если отрезать маленькими кусочками, возникает эффект привыкания.
2024-06-09T17:27
2024-06-09T17:27
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Об этом рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.руВопрос состоит в том, что никто из экспертов не знает, когда на этот батон посмотрят и скажут, что произошло что-то совсем дикое, что от батона остался один хвостик, подчеркнул Дюков.Когда это произойдет, никто не знает, как и никто не знает, какой будет реакция руководства России, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, украина, сво, провокация, himars, f-16
Новости, Запад, Россия, Украина, СВО, провокация, HIMARS, F-16

Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы

17:27 09.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площади
Первомайская демонстрация на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Западные страны в отношении России и украинского кризиса применяют классическую, давно ими сформулированную, тактику салями. То есть этот кусок колбасы нарезают маленькими кусочками. Если отрезать сразу большой кусок, возникнет возмущение. А если отрезать маленькими кусочками, возникает эффект привыкания.
Об этом рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру
"Мы оглядываемся, вроде, ничего принципиального не произошло, а полбатона уже нет. Точно так же и с поставками западного оружия. Если бы в 2022 году, в июне месяце, западные страны заявили бы, что и "Хаймарсы", и самолеты ДЛРО, и F-16, все это поставим, реакция с российской стороны была бы сильной. Но поскольку все это происходит постепенно, реакцию России им удается сдвигать за счет эффекта привыкания", - пояснил эксперт.
Вопрос состоит в том, что никто из экспертов не знает, когда на этот батон посмотрят и скажут, что произошло что-то совсем дикое, что от батона остался один хвостик, подчеркнул Дюков.
Когда это произойдет, никто не знает, как и никто не знает, какой будет реакция руководства России, заключил собеседник издания.
 
НовостиЗападРоссияУкраинаСВОпровокацияHIMARSF-16
 
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