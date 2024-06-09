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Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы

Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы - 09.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, чем закончится попытка Запада порезать терпение России на маленькие куски колбасы

Западные страны в отношении России и украинского кризиса применяют классическую, давно ими сформулированную, тактику салями. То есть этот кусок колбасы нарезают маленькими кусочками. Если отрезать сразу большой кусок, возникнет возмущение. А если отрезать маленькими кусочками, возникает эффект привыкания.

2024-06-09T17:27

2024-06-09T17:27

2024-06-09T17:27

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Об этом рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.руВопрос состоит в том, что никто из экспертов не знает, когда на этот батон посмотрят и скажут, что произошло что-то совсем дикое, что от батона остался один хвостик, подчеркнул Дюков.Когда это произойдет, никто не знает, как и никто не знает, какой будет реакция руководства России, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, сво, провокация, himars, f-16