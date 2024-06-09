Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда - 09.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240609/1055569032.html
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда - 09.06.2024 Украина.ру
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого рекордного показателя удалось достичь к марту. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ)
2024-06-09T16:26
2024-06-09T16:26
новости
россия
европа
экономика
финансы
евро
доллар
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050272805_0:42:3567:2048_1920x0_80_0_0_7fa09d5d0951e021e2f15e4c57b0ca58.jpg.webp
В регуляторе уточнили, что к этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%,а. Еще 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых "токсичных" валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40%.
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050272805_836:0:3567:2048_1920x0_80_0_0_00d4d2e7feb4349424eeb5c486580454.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, экономика, финансы, евро, доллар, владимир путин
Новости, Россия, Европа, экономика, финансы, евро, доллар, Владимир Путин

Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда

16:26 09.06.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого рекордного показателя удалось достичь к марту. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ)
В регуляторе уточнили, что к этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%,а. Еще 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.
"В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов (п.п.). В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта РФ этот показатель, по данным Федеральной таможенной службы, составил около 15%", - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых "токсичных" валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40%.
 
НовостиРоссияЕвропаэкономикафинансыевродолларВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
16:26Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
16:00Мы делили... Черноморский флот
15:47"Лгут и вибрируют". Лавров о французских инструкторах на Украине и последнем предупреждении Путина
15:07Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00
14:56Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по Энергодару
14:20Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов
13:50Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии
13:18"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ
12:48Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
12:35Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой
12:15Для войны с Россией хватит? Эксперт о том, сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину
12:01Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"
11:39Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца
11:09Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
11:01Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы
10:37Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление
10:34Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
10:14Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой
09:45Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Лента новостейМолния