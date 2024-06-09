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Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда - 09.06.2024 Украина.ру
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого рекордного показателя удалось достичь к марту. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ)
2024-06-09T16:26
2024-06-09T16:26
2024-06-09T16:26
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В регуляторе уточнили, что к этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%,а. Еще 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых "токсичных" валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40%.
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новости, россия, европа, экономика, финансы, евро, доллар, владимир путин
Новости, Россия, Европа, экономика, финансы, евро, доллар, Владимир Путин
Избавляемся от токсичных валют? Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого рекордного показателя удалось достичь к марту. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ)
В регуляторе уточнили, что к этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%,а. Еще 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.
"В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов (п.п.). В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта РФ этот показатель, по данным Федеральной таможенной службы, составил около 15%", - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых "токсичных" валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40%.