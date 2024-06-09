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"Лгут и вибрируют". Лавров о французских инструкторах на Украине и последнем предупреждении Путина

"Лгут и вибрируют". Лавров о французских инструкторах на Украине и последнем предупреждении Путина - 09.06.2024 Украина.ру

"Лгут и вибрируют". Лавров о французских инструкторах на Украине и последнем предупреждении Путина

Риторика Парижа по поводу того, что на Украине нет французских инструкторов - неправда, и во Франции это знают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину

2024-06-09T15:47

2024-06-09T15:47

2024-06-09T15:47

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Лавров при этом отметил, что на Западе сделают выводы из предупреждения президента РФ Владимира Путина о возможности поставок российского оружия в регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Киев.По его словам, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией.

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новости, украина, владимир путин, россия, сергей лавров, франция, иностранные наемники, сво, запад, оружие