Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов - 09.06.2024 Украина.ру
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Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов
Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов - 09.06.2024 Украина.ру
Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов
Гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. В этой ситуации нас может утешить только то, что эти потери в ходе СВО снижаются у нас из месяца в месяц. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T14:20
2024-06-09T14:21
новости
россия
владимир путин
сво
потери
украина
минобороны
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Ранее Владимир Путин заявил, что потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными.Та неспешность, за которую мы критикуем наших генералов, связана с тем, что Кремль даст им по голове, если будут неоправданные потери. Несколько наших генералов уже слетели с должности именно из-за этого, отметил эксперт.Минобороны следовало бы честно сказать обществу, что российская армия в ходе СВО тоже несет потери каждый день, а конкретные цифры должен будет со временем назвать Путин или Белоусов, такой подход был бы правильным, заключил собеседник издания.
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новости, россия, владимир путин, сво, потери, украина, минобороны
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, потери, Украина, Минобороны

Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов

14:20 09.06.2024 (обновлено: 14:21 09.06.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. В этой ситуации нас может утешить только то, что эти потери в ходе СВО снижаются у нас из месяца в месяц. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Путин заявил, что потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными.
Та неспешность, за которую мы критикуем наших генералов, связана с тем, что Кремль даст им по голове, если будут неоправданные потери. Несколько наших генералов уже слетели с должности именно из-за этого, отметил эксперт.
"Оправданных потерь не бывает. Но война такая штука, где убивают. Солдат и офицер могут угодить под снаряд или шальную пулю. Неоправданные потери – это когда наше командование допускают "шалости" вроде построения личного состава на поле боя для награждения. Эти 200 человек стоят и ждут, пока приедет генерал и вручит им ордена, а потом прилетает украинская ракета. Половина из них тут же гибнет. Конкретно за это сняли одного из наших командармов", - указал Баранец.
Минобороны следовало бы честно сказать обществу, что российская армия в ходе СВО тоже несет потери каждый день, а конкретные цифры должен будет со временем назвать Путин или Белоусов, такой подход был бы правильным, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинСВОпотериУкраинаМинобороны
 
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