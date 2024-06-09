https://ukraina.ru/20240609/1055567662.html

Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов

Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов - 09.06.2024 Украина.ру

Оправданных потерь не бывает. Полковник Баранец о том, за что сняли одного из российских командармов

Гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. В этой ситуации нас может утешить только то, что эти потери в ходе СВО снижаются у нас из месяца в месяц. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T14:20

2024-06-09T14:20

2024-06-09T14:21

новости

россия

владимир путин

сво

потери

украина

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_0:370:2937:2022_1920x0_80_0_0_04df1f37bb86b9b9ad95a3871bc45806.jpg.webp

Ранее Владимир Путин заявил, что потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными.Та неспешность, за которую мы критикуем наших генералов, связана с тем, что Кремль даст им по голове, если будут неоправданные потери. Несколько наших генералов уже слетели с должности именно из-за этого, отметил эксперт.Минобороны следовало бы честно сказать обществу, что российская армия в ходе СВО тоже несет потери каждый день, а конкретные цифры должен будет со временем назвать Путин или Белоусов, такой подход был бы правильным, заключил собеседник издания.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, сво, потери, украина, минобороны