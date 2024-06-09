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Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии - 09.06.2024 Украина.ру
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии
"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
2024-06-09T13:50
2024-06-09T13:50
2024-06-09T13:50
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россия
украина
германия
ракеты
киевский режим
ядерное оружие
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Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.руОдно дело, когда такие объекты атакует одинокий беспилотник, который успешно сбивает "Панцирь" или "Бук". А другое дело — современная и интеллектуальная ракета, которая может нанести критический ущерб инфраструктуре. Для России это неприемлемо, пояснил эксперт.По его мнению, Германию больше пугает не то, что Россия может применить ядерное оружие, а экономические последствия, к которым может привести такой ответ Москвы.Да, Берлин в состоянии перевести экономику на военные рельсы. Но это будет означать тотальную войну. А в Германии привыкли подходить с экономической позиции к кризисным ситуациям. Пока они к войне не готовы, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, германия, ракеты, киевский режим, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, Германия, ракеты, киевский режим, Ядерное оружие
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии
"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру
Одно дело, когда такие объекты атакует одинокий беспилотник, который успешно сбивает "Панцирь" или "Бук". А другое дело — современная и интеллектуальная ракета, которая может нанести критический ущерб инфраструктуре. Для России это неприемлемо, пояснил эксперт.
По его мнению, Германию больше пугает не то, что Россия может применить ядерное оружие, а экономические последствия, к которым может привести такой ответ Москвы.
"Если допустить, что не только на территории Украины, но и на территории ее сопредельных государств начнется большой военный конфликт, то десятки миллионов беженцев из всех восточноевропейских стран хлынут в Германию. А этого германская экономика точно не выдержит. Кроме того, тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы означает смерть германского хайтека", - указал Камкин.
Да, Берлин в состоянии перевести экономику на военные рельсы. Но это будет означать тотальную войну. А в Германии привыкли подходить с экономической позиции к кризисным ситуациям. Пока они к войне не готовы, заключил собеседник издания.