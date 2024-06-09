https://ukraina.ru/20240609/1055567546.html

Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии

Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии - 09.06.2024 Украина.ру

Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии

"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.

2024-06-09T13:50

2024-06-09T13:50

2024-06-09T13:50

новости

россия

украина

германия

ракеты

киевский режим

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042835562_0:115:2217:1362_1920x0_80_0_0_85060a8f0da9b41e7852fef4bfbc4a50.jpg

Об этом рассказал политолог-германист Александр Камкин в интервью изданию Украина.руОдно дело, когда такие объекты атакует одинокий беспилотник, который успешно сбивает "Панцирь" или "Бук". А другое дело — современная и интеллектуальная ракета, которая может нанести критический ущерб инфраструктуре. Для России это неприемлемо, пояснил эксперт.По его мнению, Германию больше пугает не то, что Россия может применить ядерное оружие, а экономические последствия, к которым может привести такой ответ Москвы.Да, Берлин в состоянии перевести экономику на военные рельсы. Но это будет означать тотальную войну. А в Германии привыкли подходить с экономической позиции к кризисным ситуациям. Пока они к войне не готовы, заключил собеседник издания.

россия

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, германия, ракеты, киевский режим, ядерное оружие