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Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца

Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца - 09.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца

Если у каждого украинского солдата действительно будет пять дронов, которыми он может тратить на одного нашего пехотинца, то для решения этой проблемы российскому солдату понадобится 15 дронов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T11:39

2024-06-09T11:39

2024-06-09T11:39

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Да, на Украине развернуто массовое производство примитивных беспилотников в больших количествах. Да, Украина их тайком закупает за рубежом. И сражения с ними становится одним из ключевых факторов в достижении нашей победы, подчеркнул Баранец.Но если сейчас мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, вооруженные силы украины, сво, дроны, беспилотники, украина, общество