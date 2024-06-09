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Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца
Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца - 09.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца
Если у каждого украинского солдата действительно будет пять дронов, которыми он может тратить на одного нашего пехотинца, то для решения этой проблемы российскому солдату понадобится 15 дронов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T11:39
2024-06-09T11:39
2024-06-09T11:39
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Да, на Украине развернуто массовое производство примитивных беспилотников в больших количествах. Да, Украина их тайком закупает за рубежом. И сражения с ними становится одним из ключевых факторов в достижении нашей победы, подчеркнул Баранец.Но если сейчас мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, сво, дроны, беспилотники, украина, общество
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, дроны, беспилотники, Украина, Общество
Эксперт объяснил, что придется делать России, если ВСУ будут тратить по пять дронов на каждого ее бойца
Если у каждого украинского солдата действительно будет пять дронов, которыми он может тратить на одного нашего пехотинца, то для решения этой проблемы российскому солдату понадобится 15 дронов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"Мы должны найти мощное противоядие против них. Я стучу по дереву, но мне кажется, мы его отчасти нашли, поскольку мы каждый день валим с неба несколько десятков вражеских БПЛА. Нам надо и дальше бороться с этой напастью", - констатировал эксперт.
Да, на Украине развернуто массовое производство примитивных беспилотников в больших количествах. Да, Украина их тайком закупает за рубежом. И сражения с ними становится одним из ключевых факторов в достижении нашей победы, подчеркнул Баранец.
"Давайте говорить правду. У нас полно высоколобых военных теоретиков. У нас полно научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Но почему-то никто из них не может ответить на вопросы простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе"? Это даже не ошибка. Это граничит с преступлением перед собственной армией", - категоричен специалист.
Но если сейчас мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей, заключил собеседник издания.