https://ukraina.ru/20240609/1055566160.html

Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ

Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ - 09.06.2024 Украина.ру

Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ

В Китае понимания действий ВС РФ в ходе СВО базируется на понимании прошлого советской армии. Об этом рассказал китайский военный обозреватель Хун Юань в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T11:09

2024-06-09T11:09

2024-06-09T11:09

новости

россия

вооруженные силы украины

сво

дроны

впк

красная армия

великая отечественная война

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В годы Великой отечественной войны Красная амия сгруппировала оборонительные и наступательные возможности, что в дальнейшем дало возможность для широкого и быстрого продвижения. Были задействованы танки и самолёты для прикрытия с воздуха и обеспечения прорыва вперёд. Красная Армия била в одну точку, прорывала оборону врага и расширяла своё наступление. Но с развитием технологий, произошли и изменения в способах ведения войны, отметил эксперт.Сейчас используются новые технические возможности войск всех стран, не важно для обороны или наступления. Мы наблюдаем широкое использование дронов, а также цифровизацию войны. Всё это происходит на наших глазах, добавил аналитик.Россия накапливает опыт. Она учится воевать с дронами, способными наносить существенное поражение. Нельзя отрицать того, что с развалом СССР, Россия потеряла большие производительные мощности, которые нужно восстановить в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, подчеркнул он.Если Красная армия могла быстро прорваться на территорию врага, но армия России на всей протяженности фронта ведет очень осторожные бои. Это косвенно указывает на то, что в таких условиях воевать ещё придётся долго, уточнил специалист.За это время у России будет возможность нарастить свои вооружения, отработать тактические навыки и оснастить позиции. Как итог мы увидим огромное повышение уровня боеспособности ее армии, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, сво, дроны, впк, красная армия, великая отечественная война