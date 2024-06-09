https://ukraina.ru/20240609/1055566160.html
Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ - 09.06.2024 Украина.ру
Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
В Китае понимания действий ВС РФ в ходе СВО базируется на понимании прошлого советской армии. Об этом рассказал китайский военный обозреватель Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T11:09
2024-06-09T11:09
2024-06-09T11:09
новости
россия
вооруженные силы украины
сво
дроны
впк
красная армия
великая отечественная война
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В годы Великой отечественной войны Красная амия сгруппировала оборонительные и наступательные возможности, что в дальнейшем дало возможность для широкого и быстрого продвижения. Были задействованы танки и самолёты для прикрытия с воздуха и обеспечения прорыва вперёд. Красная Армия била в одну точку, прорывала оборону врага и расширяла своё наступление. Но с развитием технологий, произошли и изменения в способах ведения войны, отметил эксперт.Сейчас используются новые технические возможности войск всех стран, не важно для обороны или наступления. Мы наблюдаем широкое использование дронов, а также цифровизацию войны. Всё это происходит на наших глазах, добавил аналитик.Россия накапливает опыт. Она учится воевать с дронами, способными наносить существенное поражение. Нельзя отрицать того, что с развалом СССР, Россия потеряла большие производительные мощности, которые нужно восстановить в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, подчеркнул он.Если Красная армия могла быстро прорваться на территорию врага, но армия России на всей протяженности фронта ведет очень осторожные бои. Это косвенно указывает на то, что в таких условиях воевать ещё придётся долго, уточнил специалист.За это время у России будет возможность нарастить свои вооружения, отработать тактические навыки и оснастить позиции. Как итог мы увидим огромное повышение уровня боеспособности ее армии, заключил собеседник издания.
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, сво, дроны, впк, красная армия, великая отечественная война
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, дроны, ВПК, Красная Армия, Великая Отечественная война
Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
В Китае понимания действий ВС РФ в ходе СВО базируется на понимании прошлого советской армии. Об этом рассказал китайский военный обозреватель Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
В годы Великой отечественной войны Красная амия сгруппировала оборонительные и наступательные возможности, что в дальнейшем дало возможность для широкого и быстрого продвижения. Были задействованы танки и самолёты для прикрытия с воздуха и обеспечения прорыва вперёд. Красная Армия била в одну точку, прорывала оборону врага и расширяла своё наступление. Но с развитием технологий, произошли и изменения в способах ведения войны, отметил эксперт.
Сейчас используются новые технические возможности войск всех стран, не важно для обороны или наступления. Мы наблюдаем широкое использование дронов, а также цифровизацию войны. Всё это происходит на наших глазах, добавил аналитик.
"На примере нынешних событий мы можем видеть, что ВС РФ применили идею специальной военной операции для решения военных задач. Это не классическая война, здесь есть и политический фактор. Политический фактор превалирует над военным. На примере самой России мы увидели, что здесь нет тотальной мобилизации, перестройки промышленности на военные рельсы. Внутри России в основном царит мирная обстановка. Невидно использования всех сил", - констатировал Хун Юань.
Россия накапливает опыт. Она учится воевать с дронами, способными наносить существенное поражение. Нельзя отрицать того, что с развалом СССР, Россия потеряла большие производительные мощности, которые нужно восстановить в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, подчеркнул он.
Если Красная армия могла быстро прорваться на территорию врага, но армия России на всей протяженности фронта ведет очень осторожные бои. Это косвенно указывает на то, что в таких условиях воевать ещё придётся долго, уточнил специалист.
За это время у России будет возможность нарастить свои вооружения, отработать тактические навыки и оснастить позиции. Как итог мы увидим огромное повышение уровня боеспособности ее армии, заключил собеседник издания.