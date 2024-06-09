Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление - 09.06.2024 Украина.ру
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Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление
Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление - 09.06.2024 Украина.ру
Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление
Армия России может активизировать боевые действия на Сумском направлении в том случае, когда она решит вопрос с Волчанском, который с давних времен называют ключом к Харькову. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T10:37
2024-06-09T10:37
новости
россия
вооруженные силы украины
волчанск
сумы
сво
обстрелы
владимир зеленский
швейцария
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Ранее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.Если мы из района Волчанска подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО, считает эксперт.Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы. Нас ждет большая драка. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение, решив вопрос с Волчанском к этому шоу в Швейцарии. Нам нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на этот саммит, заключил собеседник издания.
россия
волчанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, волчанск, сумы, сво, обстрелы, владимир зеленский, швейцария
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Сумы, СВО, обстрелы, Владимир Зеленский, Швейцария

Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление

10:37 09.06.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Армия России может активизировать боевые действия на Сумском направлении в том случае, когда она решит вопрос с Волчанском, который с давних времен называют ключом к Харькову. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.
Если мы из района Волчанска подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО, считает эксперт.
"Я не исключаю, что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы. Потому что Владимир Путин приказал создать буферную зону для безопасности приграничья. Это не без проблем, но делается", - констатировал Баранец.
Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы. Нас ждет большая драка. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение, решив вопрос с Волчанском к этому шоу в Швейцарии. Нам нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на этот саммит, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныВолчанскСумыСВОобстрелыВладимир ЗеленскийШвейцария
 
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