https://ukraina.ru/20240609/1055565822.html

Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление

Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление - 09.06.2024 Украина.ру

Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление

Армия России может активизировать боевые действия на Сумском направлении в том случае, когда она решит вопрос с Волчанском, который с давних времен называют ключом к Харькову. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T10:37

2024-06-09T10:37

2024-06-09T10:37

новости

россия

вооруженные силы украины

волчанск

сумы

сво

обстрелы

владимир зеленский

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_0:370:2937:2022_1920x0_80_0_0_04df1f37bb86b9b9ad95a3871bc45806.jpg.webp

Ранее киевский режим официально объявил о переходе в контрнаступление в Харьковской области. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.Если мы из района Волчанска подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО, считает эксперт.Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы. Нас ждет большая драка. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение, решив вопрос с Волчанском к этому шоу в Швейцарии. Нам нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на этот саммит, заключил собеседник издания.

россия

волчанск

сумы

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, волчанск, сумы, сво, обстрелы, владимир зеленский, швейцария