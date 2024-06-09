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Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой
Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой - 09.06.2024 Украина.ру
Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой
В Китае операция по взятию Артемовска рассматривалась в сравнении с боями за Сталинград. И те, и другие сражения носили крайне ожесточенный характер. Об этом рассказал китайский военный обозреватель Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T10:14
2024-06-09T10:14
2024-06-09T10:14
новости
россия
вооруженные силы украины
китай
корейская война (1950-1953)
вторая мировая война
сво
артиллерия
артемовск
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Эксперт отметил, что в годы Второй мировой войны командир взвода или солдат мог прожить в среднем девять дней, а в боях за Бахмут, насколько нам было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов.По его словам, китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. А в Артемовске насыщенность огня была ещё сильнее.События вокруг Артемовска показали всю важность артиллерийского огня. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, добавил он.И всё в совокупности может навести нас на мысли о космических потерях украинской армии как в человеческих ресурсах, так и технике, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, вооруженные силы украины, китай, корейская война (1950-1953), вторая мировая война, сво, артиллерия, артемовск
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Китай, Корейская война (1950-1953), Вторая мировая война, СВО, артиллерия, Артемовск
Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой
В Китае операция по взятию Артемовска рассматривалась в сравнении с боями за Сталинград. И те, и другие сражения носили крайне ожесточенный характер. Об этом рассказал китайский военный обозреватель Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в годы Второй мировой войны командир взвода или солдат мог прожить в среднем девять дней, а в боях за Бахмут, насколько нам было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов.
По его словам, китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. А в Артемовске насыщенность огня была ещё сильнее.
"Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. А насколько нам известно, стволы под Бахмутом менялись очень часто. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы менялись каждые 1500 выстрелов. В общем, цифры указывают на то, что бои за Бахмут были очень сильными", - указал Хун Юань.
События вокруг Артемовска показали всю важность артиллерийского огня. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, добавил он.
И всё в совокупности может навести нас на мысли о космических потерях украинской армии как в человеческих ресурсах, так и технике, заключил собеседник издания.