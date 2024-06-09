Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды - 09.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240609/1055563721.html
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды - 09.06.2024 Украина.ру
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки. Спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов. банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках. Об этом 9 июля говорится в репортаже The New York Times
2024-06-09T09:45
2024-06-09T09:45
новости
сша
вооруженные силы украины
сво
энергетика
игромания
общество
украина
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305482_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_e19e01446aa0d4874745bcf00711f278.jpg
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды.еще один украинский военный с позывным Бача рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат. Тем не менее, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305482_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_03016ddbc201d63aa7e9be48554ea3da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вооруженные силы украины, сво, энергетика, игромания, общество, украина, скандал
Новости, США, Вооруженные силы Украины, СВО, энергетика, игромания, Общество, Украина, скандал

Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды

09:45 09.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки. Спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов. банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках. Об этом 9 июля говорится в репортаже The New York Times
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.
По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды.
еще один украинский военный с позывным Бача рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.
В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат. Тем не менее, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.
 
НовостиСШАВооруженные силы УкраиныСВОэнергетикаигроманияОбществоУкраинаскандал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Вы многое потеряли. Китайский эксперт о том, когда Россия перейдет в широкомасштабное наступление на ВСУ
11:01Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы
10:37Выбить козырь из рук ВСУ. Полковник Баранец о том, когда именно Россия распечатает Сумское направление
10:34Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
10:14Солдат мог прожить лишь пять часов. Китайский эксперт о том, где между ВС РФ и ВСУ был самый кровавый бой
09:45Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
09:21Надо говорить правду. Эксперт о том, чего добились ВСУ под Волчанском и что с этим будет делать Россия
08:34Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр
08:17Полковник Виктор Баранец: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
08:02"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
07:30Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ
07:15"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты
06:59Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград
06:45За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского
06:30Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет
06:15Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
06:00Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА
05:45Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
05:30Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО
05:15Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны
Лента новостейМолния