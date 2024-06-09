https://ukraina.ru/20240609/1055563721.html

Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды

Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды - 09.06.2024 Украина.ру

Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды

Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки. Спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов. банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках. Об этом 9 июля говорится в репортаже The New York Times

2024-06-09T09:45

2024-06-09T09:45

2024-06-09T09:45

новости

сша

вооруженные силы украины

сво

энергетика

игромания

общество

украина

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305482_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_e19e01446aa0d4874745bcf00711f278.jpg

"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды.еще один украинский военный с позывным Бача рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат. Тем не менее, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вооруженные силы украины, сво, энергетика, игромания, общество, украина, скандал