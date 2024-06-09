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Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды - 09.06.2024 Украина.ру
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки. Спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов. банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках. Об этом 9 июля говорится в репортаже The New York Times
2024-06-09T09:45
2024-06-09T09:45
2024-06-09T09:45
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"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды.еще один украинский военный с позывным Бача рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат. Тем не менее, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вооруженные силы украины, сво, энергетика, игромания, общество, украина, скандал
Новости, США, Вооруженные силы Украины, СВО, энергетика, игромания, Общество, Украина, скандал
Одного нашли мертвым в туалете. СМИ из США сообщили, на что кроме игромании подсели в ВСУ без сна и еды
Украинские военнослужащие подсели на энергетические напитки. Спрос на них вырос с начала боевых действий на 50 процентов. банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках. Об этом 9 июля говорится в репортаже The New York Times
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.
По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды.
еще один украинский военный с позывным Бача рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем, выпивал по десять банок в день, и он умер — его нашли в туалете с энергетиком в руке.
В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат. Тем не менее, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.