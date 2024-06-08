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Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России

Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России - 08.06.2024 Украина.ру

Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России

В Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО) шли дебаты по поводу раздела России на несколько частей. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью российским СМИ на полях Петербургского международного экономического форума

2024-06-08T17:23

2024-06-08T17:23

2024-06-08T17:23

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Кнайсль знакома и с заявлением президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей.По ее словам, такие планы на Западе планируют осуществить и сегодня.Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, запад, австрия, милорад додик, владимир путин, мид