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Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России
Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России - 08.06.2024 Украина.ру
Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России
В Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО) шли дебаты по поводу раздела России на несколько частей. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью российским СМИ на полях Петербургского международного экономического форума
2024-06-08T17:23
2024-06-08T17:23
2024-06-08T17:23
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Кнайсль знакома и с заявлением президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей.По ее словам, такие планы на Западе планируют осуществить и сегодня.Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе.
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новости, россия, запад, австрия, милорад додик, владимир путин, мид
Новости, Россия, Запад, Австрия, Милорад Додик, Владимир Путин, МИД
Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России
В Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО) шли дебаты по поводу раздела России на несколько частей. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью российским СМИ на полях Петербургского международного экономического форума
Кнайсль знакома и с заявлением президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей.
"Я некоторое время была в социальных сетях, я помню, что задолго до 2022 года люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция", - отметила Кнайсль.
По ее словам, такие планы на Западе планируют осуществить и сегодня.
Комментируя информацию о том, что ВС РФ нападут на страны Североатлантического альянса, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все, кто создает и поддерживает образ врага из России, вредят только себе.