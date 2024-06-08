Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру
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Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ
Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру
Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ
Мы дрессируем ВСУ иглоукалыванием на самых разных участках фронта, а они вынуждены латать этот тришкин кафтан по принципу "вытащил голову – нога увязла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-08T15:10
2024-06-08T15:10
новости
волчанск
украина
грайворон
евгений норин
всу
дроны
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Да, наше наступление на Волчанск фактически завершилась неподалеку от исходных позиций (до основной линии обороны Украины). Но что это означало на практике? То, что противнику пришлось побатальонно раздергивать бригады с других участков фронта и затыкать эту дыру. А мы начали жечь их еще по дороге, на этапе выдвижения резервов.На наших глазах происходит настоящий геноцид украинской артиллерии. Только на видеозаписях мы увидели сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней.На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий наш порез может быть или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки, или вообще где-то в Сумской области. Юмор в том, что ВСУ не могут предугадать наш следующий ход, но должны иметь это в виду.По интенсивности применения дронов ВСУ нас превосходят. Это единственное, в чем они нас превосходят до сих пор. А если ты превосходишь врага только по людям и по самому дешевому средству борьбы, твои дела плохи.Полная версия интервью Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
волчанск
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Новости
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новости, волчанск, украина, грайворон , евгений норин, всу, дроны
Новости, Волчанск, Украина, Грайворон , Евгений Норин, ВСУ, дроны

Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ

15:10 08.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Мы дрессируем ВСУ иглоукалыванием на самых разных участках фронта, а они вынуждены латать этот тришкин кафтан по принципу "вытащил голову – нога увязла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Да, наше наступление на Волчанск фактически завершилась неподалеку от исходных позиций (до основной линии обороны Украины). Но что это означало на практике? То, что противнику пришлось побатальонно раздергивать бригады с других участков фронта и затыкать эту дыру. А мы начали жечь их еще по дороге, на этапе выдвижения резервов.
На наших глазах происходит настоящий геноцид украинской артиллерии. Только на видеозаписях мы увидели сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней.
На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий наш порез может быть или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки, или вообще где-то в Сумской области. Юмор в том, что ВСУ не могут предугадать наш следующий ход, но должны иметь это в виду.
"Наше преимущество в огневой мощи никуда не девается. Для противника это означает более высокие потери и дальнейшую деградацию пехоты. Я не хочу сказать, что украинские войска посыплются завтра. У них есть еще ощутимый запас времени. У Киева есть еще запас самого распространенного юнита (рядовой Тарас Петренко с автоматом Калашникова) и FPV-дроны", - считает эксперт.
По интенсивности применения дронов ВСУ нас превосходят. Это единственное, в чем они нас превосходят до сих пор. А если ты превосходишь врага только по людям и по самому дешевому средству борьбы, твои дела плохи.
Полная версия интервью Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
 
НовостиВолчанскУкраинаГрайворонЕвгений НоринВСУдроны
 
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Заголовок открываемого материала
15:52Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
15:10Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ
14:38Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения
14:08За секунду до катастрофы: Витязева о том, как Россия оттаскивает мир от края пропасти
12:02ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
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