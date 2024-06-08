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Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ

Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ - 08.06.2024 Украина.ру

Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ

Мы дрессируем ВСУ иглоукалыванием на самых разных участках фронта, а они вынуждены латать этот тришкин кафтан по принципу "вытащил голову – нога увязла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-08T15:10

2024-06-08T15:10

2024-06-08T15:10

новости

волчанск

украина

грайворон

евгений норин

всу

дроны

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Да, наше наступление на Волчанск фактически завершилась неподалеку от исходных позиций (до основной линии обороны Украины). Но что это означало на практике? То, что противнику пришлось побатальонно раздергивать бригады с других участков фронта и затыкать эту дыру. А мы начали жечь их еще по дороге, на этапе выдвижения резервов.На наших глазах происходит настоящий геноцид украинской артиллерии. Только на видеозаписях мы увидели сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней.На повестке дня – дальнейшее расширение географии. Следующий наш порез может быть или западнее Грайворона и Козинки в сторону Ахтырки, или вообще где-то в Сумской области. Юмор в том, что ВСУ не могут предугадать наш следующий ход, но должны иметь это в виду.По интенсивности применения дронов ВСУ нас превосходят. Это единственное, в чем они нас превосходят до сих пор. А если ты превосходишь врага только по людям и по самому дешевому средству борьбы, твои дела плохи.Полная версия интервью Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США

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новости, волчанск, украина, грайворон , евгений норин, всу, дроны