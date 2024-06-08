https://ukraina.ru/20240608/1055560049.html

Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения

Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения - 08.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения

Рано или поздно Украина придет к ситуации, когда ее поражение в ближайшие месяцы станет неминуемым. Перед Западом в таком случае встанет вопрос, что делать: договариваться с Путиным или вписываться за Украину напрямую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-08T14:38

2024-06-08T14:38

2024-06-08T14:38

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По его словам, судя по тому, как Запад закусил удила, они могут не захотеть с нами договариваться, однако на крупную войну с Россией с ударами по нашей территории они решатся с меньшей вероятностью (слишком много ядерных рисков). Поэтому они могут пойти на какую-то эквилибристику, чтобы поддержать своего клиента, но при этом не вступить в открытую войну с нами.Вряд ли противник будет ставить целью разгромить армию России. Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать. Западники понимают, что угроза нашего ядерного удара будет возрастать в той степени, в какой Западу удастся нанести нам поражение.Наградой за их победу на Украине будет ядерная война. Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию руками ВСУ на поле боя, они теперь хотят свести дело к ничьей, к заморозке по тому же корейскому варианту. При этом в Киеве останется подконтрольный Западу режим, который можно накачивать оружием чтобы со временем устроить матч-реванш.Нас это, как вы понимаете, не устраивает, нам нужно враждебную Украину ликвидировать как государство вместе с враждебной нам идеологией украинства. Если в Киеве и будет какой-то режим, он должен быть к нам лоялен и не представлять военной угрозы.Полная версия интервью Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"

https://ukraina.ru/20240608/1055559956.html

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новости, запад, украина, россия, сергей полетаев , владимир путин, всу, вьетнам, корея