Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения - 08.06.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения
Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения - 08.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения
Рано или поздно Украина придет к ситуации, когда ее поражение в ближайшие месяцы станет неминуемым. Перед Западом в таком случае встанет вопрос, что делать: договариваться с Путиным или вписываться за Украину напрямую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-08T14:38
2024-06-08T14:38
новости
запад
украина
россия
сергей полетаев
владимир путин
всу
вьетнам
корея
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По его словам, судя по тому, как Запад закусил удила, они могут не захотеть с нами договариваться, однако на крупную войну с Россией с ударами по нашей территории они решатся с меньшей вероятностью (слишком много ядерных рисков). Поэтому они могут пойти на какую-то эквилибристику, чтобы поддержать своего клиента, но при этом не вступить в открытую войну с нами.Вряд ли противник будет ставить целью разгромить армию России. Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать. Западники понимают, что угроза нашего ядерного удара будет возрастать в той степени, в какой Западу удастся нанести нам поражение.Наградой за их победу на Украине будет ядерная война. Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию руками ВСУ на поле боя, они теперь хотят свести дело к ничьей, к заморозке по тому же корейскому варианту. При этом в Киеве останется подконтрольный Западу режим, который можно накачивать оружием чтобы со временем устроить матч-реванш.Нас это, как вы понимаете, не устраивает, нам нужно враждебную Украину ликвидировать как государство вместе с враждебной нам идеологией украинства. Если в Киеве и будет какой-то режим, он должен быть к нам лоялен и не представлять военной угрозы.Полная версия интервью Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
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новости, запад, украина, россия, сергей полетаев , владимир путин, всу, вьетнам, корея
Новости, Запад, Украина, Россия, Сергей Полетаев , Владимир Путин, ВСУ, Вьетнам, Корея

Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения

14:38 08.06.2024
 
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© Public domain
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Рано или поздно Украина придет к ситуации, когда ее поражение в ближайшие месяцы станет неминуемым. Перед Западом в таком случае встанет вопрос, что делать: договариваться с Путиным или вписываться за Украину напрямую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
По его словам, судя по тому, как Запад закусил удила, они могут не захотеть с нами договариваться, однако на крупную войну с Россией с ударами по нашей территории они решатся с меньшей вероятностью (слишком много ядерных рисков). Поэтому они могут пойти на какую-то эквилибристику, чтобы поддержать своего клиента, но при этом не вступить в открытую войну с нами.
"Если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. В той же Корее воевали наши летчики (64-й истребительный авиакорпус). Москва этого не признавала, но об этом все знали", - рассказал собеседник издания.
Вряд ли противник будет ставить целью разгромить армию России. Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать. Западники понимают, что угроза нашего ядерного удара будет возрастать в той степени, в какой Западу удастся нанести нам поражение.
Наградой за их победу на Украине будет ядерная война. Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию руками ВСУ на поле боя, они теперь хотят свести дело к ничьей, к заморозке по тому же корейскому варианту. При этом в Киеве останется подконтрольный Западу режим, который можно накачивать оружием чтобы со временем устроить матч-реванш.
Витязева - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
14:08
За секунду до катастрофы: Витязева о том, как Россия оттаскивает мир от края пропастиЖурналист информационного агентства News Front, волонтёр и общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала встречу президента России Владимира Путина с руководителями международных информагентств, а также напомнила объединённому Западу о неудобной, но правдивой мировой истории:
Нас это, как вы понимаете, не устраивает, нам нужно враждебную Украину ликвидировать как государство вместе с враждебной нам идеологией украинства. Если в Киеве и будет какой-то режим, он должен быть к нам лоялен и не представлять военной угрозы.
Полная версия интервью Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
 
НовостиЗападУкраинаРоссияСергей ПолетаевВладимир ПутинВСУВьетнамКорея
 
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