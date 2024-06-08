ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией

Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов

Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику: