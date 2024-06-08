ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией - 08.06.2024 Украина.ру
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ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией - 08.06.2024 Украина.ру
ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
Над Моздоком в Северной Осетии силы ПВО сбили три украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло
2024-06-08T12:02
2024-06-08T12:02
новости
елабуга
северная осетия
татарстан
сергей меняйло
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Целью беспилотников был военный аэродром Моздока. Дроны были сбиты около 8.40.От линии фронта до места атаки более 700 километров.По предварительным данным, могли применяться дроны "Лютый" с дальностью более 800 километров.Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Моздоке дислоцирован 485-й отдельный вертолетный полк.В начале апреля власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ukraina.ru/20240608/1055559100.html
елабуга
северная осетия
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новости, елабуга, северная осетия, татарстан, сергей меняйло
Новости, Елабуга, Северная Осетия, Татарстан, Сергей Меняйло

ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией

12:02 08.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Над Моздоком в Северной Осетии силы ПВО сбили три украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло
Целью беспилотников был военный аэродром Моздока. Дроны были сбиты около 8.40.
От линии фронта до места атаки более 700 километров.
По предварительным данным, могли применяться дроны "Лютый" с дальностью более 800 километров.
Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Моздоке дислоцирован 485-й отдельный вертолетный полк.
В начале апреля власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
Измайлов - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
10:33
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – ИзмайловЖурналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:
 
НовостиЕлабугаСеверная ОсетияТатарстанСергей Меняйло
 
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12:02ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
11:08Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
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