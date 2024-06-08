ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Над Моздоком в Северной Осетии силы ПВО сбили три украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло
Целью беспилотников был военный аэродром Моздока. Дроны были сбиты около 8.40.
От линии фронта до места атаки более 700 километров.
По предварительным данным, могли применяться дроны "Лютый" с дальностью более 800 километров.
Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Моздоке дислоцирован 485-й отдельный вертолетный полк.
В начале апреля власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – ИзмайловЖурналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику: