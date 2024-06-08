Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов - 08.06.2024 Украина.ру
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Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов - 08.06.2024 Украина.ру
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:
2024-06-08T10:33
2024-06-08T10:33
видео
россия
олег измайлов
вооруженные силы украины
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00:39 - О важности Угледарского направления и об успехах, которые там достигает Россия; 03:49 - О стратегической задаче ВС РФ в отношении противника; 04:46 - Угледарское направление как центр нашего главного удара; 05:47 - О ведении боя в плотной городской застройке; 06:51 - О решающем направлении в обвале фронта; 08:20 - Об обороне ВСУ в Красногоровке; 11:15 - Как ускорить процесс выбивания резервов ВСУ? 15:56 - О важности производства дронов и РЭБ; 18:40 - О действиях по уменьшению личных потерь; 20:00 - Как долго смогут сопротивляться ВСУ при их высоких потерях; 21:30 - Общий прогноз по всем направлениям фронта.
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видео, россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины

Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов

10:33 08.06.2024
 
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Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:
00:39 - О важности Угледарского направления и об успехах, которые там достигает Россия;
03:49 - О стратегической задаче ВС РФ в отношении противника;
04:46 - Угледарское направление как центр нашего главного удара;
05:47 - О ведении боя в плотной городской застройке;
06:51 - О решающем направлении в обвале фронта;
08:20 - Об обороне ВСУ в Красногоровке;
11:15 - Как ускорить процесс выбивания резервов ВСУ?
15:56 - О важности производства дронов и РЭБ;
18:40 - О действиях по уменьшению личных потерь;
20:00 - Как долго смогут сопротивляться ВСУ при их высоких потерях;
21:30 - Общий прогноз по всем направлениям фронта.
 
ВидеоРоссияОлег ИзмайловВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
11:08Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
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