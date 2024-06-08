https://ukraina.ru/20240608/1055559100.html
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов - 08.06.2024 Украина.ру
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:
2024-06-08T10:33
2024-06-08T10:33
2024-06-08T10:33
видео
россия
олег измайлов
вооруженные силы украины
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00:39 - О важности Угледарского направления и об успехах, которые там достигает Россия; 03:49 - О стратегической задаче ВС РФ в отношении противника; 04:46 - Угледарское направление как центр нашего главного удара; 05:47 - О ведении боя в плотной городской застройке; 06:51 - О решающем направлении в обвале фронта; 08:20 - Об обороне ВСУ в Красногоровке; 11:15 - Как ускорить процесс выбивания резервов ВСУ? 15:56 - О важности производства дронов и РЭБ; 18:40 - О действиях по уменьшению личных потерь; 20:00 - Как долго смогут сопротивляться ВСУ при их высоких потерях; 21:30 - Общий прогноз по всем направлениям фронта.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины
Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:
00:39
- О важности Угледарского направления и об успехах, которые там достигает Россия; 03:49
- О стратегической задаче ВС РФ в отношении противника; 04:46
- Угледарское направление как центр нашего главного удара; 05:47
- О ведении боя в плотной городской застройке; 06:51
- О решающем направлении в обвале фронта; 08:20
- Об обороне ВСУ в Красногоровке; 11:15
- Как ускорить процесс выбивания резервов ВСУ? 15:56
- О важности производства дронов и РЭБ; 18:40
- О действиях по уменьшению личных потерь; 20:00
- Как долго смогут сопротивляться ВСУ при их высоких потерях; 21:30
- Общий прогноз по всем направлениям фронта.