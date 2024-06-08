https://ukraina.ru/20240608/1055559100.html

Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов

Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов - 08.06.2024 Украина.ру

Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов

Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов в эфире Украина.ру рассказал о важности Угледарского направления для достижения целей ВС России и о точке на карте, которая обеспечит тактический успех главному удару российской армии по противнику:

2024-06-08T10:33

2024-06-08T10:33

2024-06-08T10:33

видео

россия

олег измайлов

вооруженные силы украины

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00:39 - О важности Угледарского направления и об успехах, которые там достигает Россия; 03:49 - О стратегической задаче ВС РФ в отношении противника; 04:46 - Угледарское направление как центр нашего главного удара; 05:47 - О ведении боя в плотной городской застройке; 06:51 - О решающем направлении в обвале фронта; 08:20 - Об обороне ВСУ в Красногоровке; 11:15 - Как ускорить процесс выбивания резервов ВСУ? 15:56 - О важности производства дронов и РЭБ; 18:40 - О действиях по уменьшению личных потерь; 20:00 - Как долго смогут сопротивляться ВСУ при их высоких потерях; 21:30 - Общий прогноз по всем направлениям фронта.

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видео, россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, видео