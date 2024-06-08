Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ - 08.06.2024 Украина.ру
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Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ - 08.06.2024 Украина.ру
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
Российскому командованию нужно заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. После этого ВС РФ нанесут главный удар по противнику
2024-06-08T07:30
2024-06-08T07:30
новости
вс рф
удары
эксперты
олег измайлов
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угледар
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Куда именно, в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, удары, эксперты, олег измайлов, украина.ру, угледар
Новости, ВС РФ, удары, эксперты, Олег Измайлов, Украина.ру, Угледар

Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ

07:30 08.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российскому командованию нужно заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. После этого ВС РФ нанесут главный удар по противнику
Куда именно, в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"Чем хорош участок фронта Константиновка - Дзержинск - Угледар? Тем, что на нем можно нанести два или три главных удара в любом месте. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боевых действий", - сказал Измайлов в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронте
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Украинский флаг
Вчера, 06:11
Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущегоВ украинском экспертном сообществе стали задаваться вопросом, за что же воюет Украина, если уже ясно, что она никогда не станет членом НАТО?
 
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