https://ukraina.ru/20240608/1055552495.html
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ - 08.06.2024 Украина.ру
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
Российскому командованию нужно заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. После этого ВС РФ нанесут главный удар по противнику
2024-06-08T07:30
2024-06-08T07:30
2024-06-08T07:30
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Куда именно, в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, удары, эксперты, олег измайлов, украина.ру, угледар
Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
Российскому командованию нужно заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. После этого ВС РФ нанесут главный удар по противнику
Куда именно, в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"Чем хорош участок фронта Константиновка - Дзержинск - Угледар? Тем, что на нем можно нанести два или три главных удара в любом месте. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боевых действий", - сказал Измайлов в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.