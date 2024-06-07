https://ukraina.ru/20240607/1055555269.html

"При Столыпине земля, сейчас - мозги". Путин ответил на предложение о сдвиге страны в Сибирь

"При Столыпине земля, сейчас - мозги". Путин ответил на предложение о сдвиге страны в Сибирь - 07.06.2024 Украина.ру

"При Столыпине земля, сейчас - мозги". Путин ответил на предложение о сдвиге страны в Сибирь

Президенту России Владимиру Путину напомнили о намерениях развивать Сибирь, о которых он говорил в 2019 году. Планам помешали пандемия и специальная военная операция, отметил модератор дискуссии на полях ПМЭФ Сергей Караганов

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

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"В 2019 году вы упомянули необходимость развития крупных научно-производственных центров в Центральной Сибири. Потом, конечно, у нас получился ковид, потом получилась военная операция, и как-то эту историю забыли. Может быть, вернемся, ведь нам действительно нужно сдвигать туда всю страну...", - сказал Караганов. Караганов уточнил, что имеет в виду строительство центров переработки цветных металлов, энергетического машиностроения в Минусинской котловине (центр приблизительно в Абакане в 400 километрах на юг от Красноярска). В районе Байкала, продолжил Караганов, можно было бы создать центры разработок в сфере лесохимии.Путин согласился с предложением развивать восточные регионы России. "Мы начали с того, что было не просто востребованным, а наиболее горячим, что ли, с точки зрения сохранения территории и их развития", объяснил он. Россия будет прирастать и Арктикой, потому что в этом регионе сосредоточены основные минеральные ресурсы, сказал Путин. Что касается восточных регионов, Путин упомянул о развитии восточного полигона железной дороги. Эту работу начали давно, во времена прокладки транссибирской магистрали (1891-1916 годы). "Конечно, будем это делать, только в современных условиях это нельзя сделать так, как это делали в советское время. И даже нельзя делать так, как это делали при Столыпине. Столыпин просто раздал землю. Почему? Потому что тогда главное средство производства было земля. А теперь главное средство производства – мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры. И это мы тоже делаем", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240607/1055554910.html

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