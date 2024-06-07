"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ - 07.06.2024 Украина.ру
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"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ - 07.06.2024 Украина.ру
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
Президенту России Владимиру Путину предложили выработать собственную экономическую модель для страны. С таким предложением выступил модератор сессии с участием главы государства на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) Сергей Караганов.
2024-06-07T16:59
2024-06-07T16:59
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Караганов предложил поручить "нам создать рабочую группу" по выработке такой модели. "Что-то оригинальное для себя, и понять по ней, куда мы идем", сказал он.Слова Караганова звучат обидно для правительства России и других структур, сказал Путин. "Я целый час говорил, что мы делаем. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорил. Целая программа из 10 пунктом. Мы не что-то делаем, целая программа развития", - сказал Путин.
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Новости, Владимир Путин, ПМЭФ

"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ

16:59 07.06.2024
 
Владимир Путин на ПМЭФ-2024
Владимир Путин на ПМЭФ-2024
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Президенту России Владимиру Путину предложили выработать собственную экономическую модель для страны. С таким предложением выступил модератор сессии с участием главы государства на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) Сергей Караганов.
Караганов предложил поручить "нам создать рабочую группу" по выработке такой модели. "Что-то оригинальное для себя, и понять по ней, куда мы идем", сказал он.
Слова Караганова звучат обидно для правительства России и других структур, сказал Путин.
"Я целый час говорил, что мы делаем. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорил. Целая программа из 10 пунктом. Мы не что-то делаем, целая программа развития", - сказал Путин.
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