https://ukraina.ru/20240607/1055554910.html

"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ

"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ - 07.06.2024 Украина.ру

"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ

Президенту России Владимиру Путину предложили выработать собственную экономическую модель для страны. С таким предложением выступил модератор сессии с участием главы государства на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) Сергей Караганов.

2024-06-07T16:59

2024-06-07T16:59

2024-06-07T16:59

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владимир путин

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Караганов предложил поручить "нам создать рабочую группу" по выработке такой модели. "Что-то оригинальное для себя, и понять по ней, куда мы идем", сказал он.Слова Караганова звучат обидно для правительства России и других структур, сказал Путин. "Я целый час говорил, что мы делаем. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорил. Целая программа из 10 пунктом. Мы не что-то делаем, целая программа развития", - сказал Путин.

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новости, владимир путин, пмэф