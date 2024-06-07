https://ukraina.ru/20240607/1055554910.html
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ - 07.06.2024 Украина.ру
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
Президенту России Владимиру Путину предложили выработать собственную экономическую модель для страны. С таким предложением выступил модератор сессии с участием главы государства на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) Сергей Караганов.
2024-06-07T16:59
2024-06-07T16:59
2024-06-07T16:59
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владимир путин
пмэф
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Караганов предложил поручить "нам создать рабочую группу" по выработке такой модели. "Что-то оригинальное для себя, и понять по ней, куда мы идем", сказал он.Слова Караганова звучат обидно для правительства России и других структур, сказал Путин. "Я целый час говорил, что мы делаем. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорил. Целая программа из 10 пунктом. Мы не что-то делаем, целая программа развития", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20240607/1055551595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пмэф
"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
Президенту России Владимиру Путину предложили выработать собственную экономическую модель для страны. С таким предложением выступил модератор сессии с участием главы государства на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) Сергей Караганов.
Караганов предложил поручить "нам создать рабочую группу" по выработке такой модели. "Что-то оригинальное для себя, и понять по ней, куда мы идем", сказал он.
Слова Караганова звучат обидно для правительства России и других структур, сказал Путин.
"Я целый час говорил, что мы делаем. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорил. Целая программа из 10 пунктом. Мы не что-то делаем, целая программа развития", - сказал Путин.