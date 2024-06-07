Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО - 07.06.2024 Украина.ру
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Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО
Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО - 07.06.2024 Украина.ру
Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО
В России запустили конкурс "Знай наших" для помощи отечественному бизнесу и продвижения продукции. В 2024 году число заявок от желающих принять участие выросло... Украина.ру, 07.06.2024
2024-06-07T16:04
2024-06-07T16:04
новости
владимир путин
украина
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В России запустили конкурс "Знай наших" для помощи отечественному бизнесу и продвижения продукции. В 2024 году число заявок от желающих принять участие выросло в два раза. Президент России Владимир Путин отметил "Знай наших" за поддержку специальной военной операции на Украине. "Практически все участники конкурса и в целом многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев. Отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают в госпиталях. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно, заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.
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новости, владимир путин, украина
Новости, Владимир Путин, Украина

Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО

16:04 07.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В России запустили конкурс "Знай наших" для помощи отечественному бизнесу и продвижения продукции. В 2024 году число заявок от желающих принять участие выросло в два раза. Президент России Владимир Путин отметил "Знай наших" за поддержку специальной военной операции на Украине.
"Практически все участники конкурса и в целом многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев. Отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают в госпиталях. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно, заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.
 
НовостиВладимир ПутинУкраина
 
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